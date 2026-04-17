한화자산운용, 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합' 4월 분배금 주당 180원

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분배락 전일 종가 기준 월 분배율 1.99%, 연 환산 23.89%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 17일 자사 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합' 상장지수펀드(ETF)가 4월 분배금으로 주당 180원을 지급한다고 밝혔다. 분배락 전일(13일) 종가 기준 분배율은 월 1.99%, 연 환산 23.89%다.

회사에 따르면 지난해 12월 9일 상장된 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합은 ETF가 거래된 85영업일 중 74영업일 간 개인 순매수가 발생했다. 해당 ETF의 순자산총액은 지난 15일 기준 1219억원이다.

[사진=한화자산운용]

PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합은 테슬라 주간 콜옵션 50%를 고정적으로 매도한 프리미엄을 주요 분배 재원으로 하며, 연 24% 수준의 분배금을 기대할 수 있다.

ETF의 주요 분배 재원인 콜옵션 매도 프리미엄은 주식 배당금과 달리 미국의 세금 원천징수 대상이 아니기 때문에 절세 계좌에서 투자할 경우 분배금에 대한 과세 이연 효과를 누릴 수 있다는 설명이다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 테슬라 특유의 변동성을 활용해 수취한 높은 옵션 프리미엄을 통해 매월 2%, 연 24% 수준의 예측 가능한 분배금을 지급할 수 있는 상품"이라고 말했다.

이어 "테슬라 주가 상승에 일정 비중으로 참여하면서 테슬라 주가 하락 국면에서 매월 분배금 수령이 가능해 개인 투자자들의 투자 수요가 높다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com