한화자산운용, 'PLUS 고배당주위클리고정커버드콜' 순자산 1000억

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연 환산 분배율 15%…옵션 비중 30% 제한으로 상승장 대응 설계

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 16일 자사 'PLUS 고배당주위클리고정커버드콜' 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 1000억원을 넘어섰다고 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 지난 14일 기준 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 ETF의 순자산은 1006억원을 기록했다. 연초 이후 약 200억원의 개인 순매수가 유입됐으며, 분배금 재투자를 가정한 기간별 수익률은 최근 3개월 15.67%, 6개월 25.82%, 1년 63.59%다.

PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 ETF는 'PLUS 고배당주' ETF와 동일한 기초자산에 투자하며, 코스피200 주간 콜옵션을 매도하는 전략의 커버드콜 ETF다. 주식 배당금과 코스피200 주간 콜옵션 매도 프리미엄을 분배 재원으로 활용한다.

[사진=한화자산운용]

해당 상품은 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 상승장에서 기초자산의 가격 상승을 충분히 누릴 수 있도록 설계됐다. 최근 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 3차 상법 개정안이 통과되는 등 주주환원에 대한 제도적 개선이 이뤄져 분배금 수익뿐 아니라 시세차익도 기대할 수 있을 것이라는 설명이다.

PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 ETF의 분배율은 1월 1.23%, 2월 1.25%, 3월 1.23%, 4월 1.24%로 연 환산 기준 15% 수준이다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 ETF는 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 상방을 열어둔 만큼, 매월 분배금을 수령하면서도 일정 비중 시장 상승을 따라갈 수 있도록 설계된 ETF"라며 "상법 개정으로 배당 성향이 강화되는 흐름 속에서 기업 가치 재평가에 따른 추가 수익도 기대할 수 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com