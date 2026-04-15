한화운용, 'PLUS 자사주매입고배당주' ETF 월 분배금 70원으로 인상

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"총주주환원 기반 분배정책 본격 실행"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 15일 자사 'PLUS 자사주매입고배당주' 상장지수펀드(ETF)의 분배정책을 총주주환원수익률(Total Shareholder Return·TSR)로 전환해 월 분배금을 기존 40원에서 70원으로 올린다고 밝혔다.

회사에 따르면 분배락 전일인 지난 13일 기준 분배율은 월 0.54%, 연 환산 6.50% 수준이다. 해당 ETF의 최근 누적성과는 3개월 19.61%, 6개월 35.30%다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 예상배당수익률과 자사주매입률을 합산한 총주주환원수익률 상위 30종목에 투자하는 상품이다. 기존에는 구성종목의 배당금으로만 분배금을 지급해 왔으나, 지난달 6일 3차 상법 개정안 시행으로 자사주 소각이 의무화됨에 따라 설계 당시 목표했던 TSR 기반 분배정책을 실행한다.

[사진=한화자산운용]

기업이 자사주를 매입 후 소각하면 유통 주식 수가 감소해 주당순이익(EPS)이 증가하는데, PLUS 자사주매입고배당주ETF는 자사주 소각으로 인한 기업 가치 상승분 등 매매차익을 분배금으로 지급하기로 했다.

특히 시가총액 대비 3% 이상의 자사주를 매입한 기업을 수시 특별 편입할 수 있어 주주환원에 적극적인 기업을 포트폴리오에 신속하게 반영할 수 있다는 설명이다. 3차 상법 개정안에 따르면 자기주식을 신규 취득한 기업은 이를 최대 1년 내 소각해야 한다.

자사주 소각에 따른 매매차익은 자본이익에 해당하므로 분배금 수령 시 배당소득세(15.4%)가 부과되지 않는다. 같은 분배금이라도 세후 실질 수령액에서 더 높은 금액을 기대할 수 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "상법 개정으로 자사주 소각이 의무화되면서 설계 시 목표했던 분배 구조를 실현할 수 있게 됐다"며 "배당만 보는 시대에서 총주주환원을 함께 보는 시대로의 전환에 맞춰 차별화된 월 현금흐름을 제공하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com