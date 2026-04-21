노랑풍선, 오는 22일 일본 마츠야마 에어텔 상품 공개

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 21일 22일 오후 2시 라이브 방송으로 일본 마츠야마 2박 3일 에어텔 상품을 선보인다고 밝혔다.
- 상품은 제주항공 직항으로 인천 출발 2시간 도착하며 항공 숙박 보험 포함 자유 일정이다.
- 선착순 조식 로밍도깨비 스타벅스 증정과 우리카드 3% 할인 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 오는 22일 오후 2시 라이브 방송 '옐로LIVE'를 통해 일본 마츠야마 2박 3일 에어텔 상품을 선보인다고 21일 밝혔다.
마츠야마는 일본 에히메현의 도시로 도고온천과 마츠야마성 등이 있다. 상품은 제주항공 직항편으로 인천에서 출발해 약 2시간 만에 도착하는 일정이다. 항공과 숙박, 여행자보험이 포함된 에어텔 상품으로 고객이 자유롭게 일정을 짤 수 있다.
숙소는 카츠야마 프리미어 호텔과 히요리 호텔 중 선택 가능하다. 카츠야마 프리미어 호텔은 대욕장을 갖춘 숙소이며, 히요리 호텔은 오카이도 상점가 인근에 위치해 관광이 편리하다. 이용 고객에게는 공항과 시내를 연결하는 무료 셔틀버스와 마츠야마성 로프웨이·리프트 이용권, 도고온천 입욕권 등이 제공된다.
방송 중 예약 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. 선착순 고객에게는 호텔 조식(5팀/2인 기준)을 제공하며, 로밍도깨비 모바일 상품권 2만 원권(10팀), 스타벅스 e카드 1만 원 교환권(10팀)을 증정한다. 우리카드 결제 시에는 3% 즉시 할인(최대 7만 원) 혜택을 받을 수 있다.
dconnect@newspim.com