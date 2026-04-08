노랑풍선, '옐로LIVE'서 괌 에어텔 상품 공개

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 8일 오후 2시 옐로LIVE에서 괌 에어텔 상품을 선보인다.
- 두짓타니와 두짓비치 선택 가능하며 자유 일정으로 관광과 휴양을 즐긴다.
- 방송 예약 시 스낵 바구니 등 경품과 우리카드 캐시백 혜택을 제공한다.
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자유 일정 중심…아가나, 사랑의 절벽, 스페인 공원 등 괌 대표 관광지 방문 가능
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선은 8일 오후 2시 자사 웹페이지와 앱, 공식 인스타그램 채널을 통해 실시간 방송되는 '옐로LIVE'에서 괌 에어텔 상품을 선보인다고 밝혔다.
이번 상품은 괌을 대표하는 프리미엄 리조트인 '두짓타니'와 '두짓비치' 중 선택이 가능한 에어텔 형태로, 여행객의 취향에 맞는 숙박과 자유로운 일정 구성이 가능한 것이 특징이다.
'두짓타니'는 투몬 비치 바로 앞에 위치한 럭셔리 리조트로 고급스러운 객실과 프라이빗한 휴양 환경을 제공하며, '두짓비치'는 다양한 부대시설과 편리한 접근성을 갖춰 가족 단위 여행객에게 적합한 것이 강점이다.
자유 일정 중심으로 구성된 본 상품은 ▲깨끗한 모레와 고요한 분위기의 '아가나 해변' ▲연인과 부부들이 즐겨 찾는 '사랑의 절벽' ▲아가나 지역의 대표 포토 스팟인 '스페인 공원' 등 괌의 대표 관광지 방문과 해양 액티비티를 여유롭게 즐길 수 있어 휴양과 관광을 동시에 만족시킬 수 있다.
노랑풍선은 이번 '옐로LIVE' 방송을 통해 다양한 혜택도 마련했다. 방송 중 예약 고객을 대상으로 추첨을 통해 스낵 바구니(3팀), 호텔-공항 왕복 픽업 서비스(3팀, 기사·가이드 팁 포함), 렌터카 24시간 이용권(1팀), 돌핀 크루즈 체험(1팀, 최대 2인), 신세계상품권(3만 원/10팀)을 제공한다. 아울러 우리카드로 300만 원 이상 결제할 경우 3만 원 캐시백 혜택도 제공한다.
노랑풍선 관계자는 "괌은 짧은 비행시간과 아름다운 자연, 다양한 해양 액티비티를 바탕으로 꾸준히 인기를 얻고 있는 대표 휴양지"라며 "이번 옐로LIVE를 통해 다양한 혜택과 함께 합리적인 조건으로 여행을 준비할 수 있는 기회를 제공하고자 한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com