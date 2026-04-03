노랑풍선, 유럽 전문 DMC '보사이오'와 신규 테마상품 설명회 성료

런던 영어캠프·유럽 트레킹 등 고부가 상품 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 지난 2일 서울 영등포 타임스퀘어 코트야드 메리어트 호텔에서 주요 대리점 관계자들을 대상으로 '신규 테마상품 설명회'를 개최했다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 설명회는 유럽 전문 DMC(현지여행사)인 '보사이오'와 협력해 마련됐으며, 우수 판매 대리점 약 30여곳의 임직원들이 참석해 신규 전략 상품에 대한 세부 정보를 공유하고 판매 활성화 방안을 논의했다.

최근 여행업계에서는 단순 관람형 패키지에서 벗어나 개인의 취향과 목적을 중시하는 테마형 상품의 중요성이 확대되고 있다. 노랑풍선은 이러한 시장 흐름에 발맞춰 올 상반기 경쟁력을 견인할 고부가가치 테마 라인업을 집중 소개했다.

노랑풍선과 유럽 전문 DMC '보사이오' 협력 신규 테마상품 설명회 성료한 단체 사진. [사진=노랑풍선]

특히 주요 상품으로는 영국 명문 사립학교 체험과 런던 문화 탐방이 결합된 '런던 애드모어 영어캠프'와 노르웨이, 포르투갈 마데이라, 스위스 루체른 등 유럽 3대 청정 지역을 현지 가이드 및 차량 지원으로 안전하게 체험하는 '유럽 힐링 트레킹&런트립' 등이 공개됐다. 액티비티를 선호하는 40~60대 등 세분화된 고객층을 겨냥한 맞춤형 구성으로 대리점 관계자들의 큰 호응을 얻었다.

상품 소개에 이어 진행된 2부 세션에서는 대리점의 실질적인 매출 견인을 위한 크루즈 판매 역량 강화 교육이 이뤄졌다. 테마상품팀 주관으로 진행된 이번 교육은 선사별 등급 및 객실 특징 분석과 더불어, 고객 유형별 상담 스크립트를 제공하는 등 영업 현장에서 즉시 활용 가능한 실전 세일즈 기법을 전수하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 대리점들이 객단가와 수익성이 높은 크루즈 상품에 대해 보다 전문적인 상담 역량을 갖출 수 있도록 지원했다.

또한 노랑풍선은 이번 설명회를 단순한 정보 공유의 장을 넘어 본사와 우수 대리점 간의 유대관계를 강화하는 소통의 기회로 삼았다. 오찬과 함께 진행된 네트워킹 시간을 통해 현장의 애로사항과 의견을 수렴했으며, 행사 과정에서 마련된 경품 추첨 및 기념품 증정 이벤트는 참석자들의 활발한 참여를 이끌어냈다.

노랑풍선 관계자는 "이번 설명회를 통해 런던 영어캠프와 트레킹 등 차별화된 고부가가치 상품의 판매 채널을 조기에 확보하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 대리점 파트너사들과의 긴밀한 협력을 통해 차별화된 여행 상품을 지속적으로 선보이며 동반 성장을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com