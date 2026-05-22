박지원 의원, 이원택 후보 지원…"이재명 정부 성공 위한 선택"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 의원이 22일 이원택 전북지사 후보 지지를 호소했다
- 이원택 후보가 이재명 대통령이 인정한 인물이라며 새만금 개발과 현대차 투자 성공을 위해 필요하다고 했다
- 이번 선거가 이재명 정부 성공과 내란 세력 선택의 기로라며 이원택 후보가 새만금 드림팀의 핵심이라고 강조했다
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이재명 대통령·이원택 후보 중심 '새만금 드림팀' 제안
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 박지원 더불어민주당 국회의원(전남 해남·완도·진도)이 22일 전북도지사 선거에서 이원택 더불어민주당 후보 지지를 호소하며 전북 발전과 새만금 개발 필요성을 강조했다.
박지원 의원은 이날 이원택 후보와 함께 전북도의회에서 기자간담회를 열고 "전북도지사 선거는 이재명 대통령이 인정하는 이원택 후보를 선택해야 하는 선거"라고 밝혔다.
박 의원은 "이재명 대통령과 함께할 수 있는 이원택 도지사가 있어야 새만금 개발과 현대자동차 9조원 투자도 성공적으로 추진될 수 있다"고 말했다.
이어 "이원택 도지사 후보와 김의겸 군산·김제·부안갑 재선거 후보, 박지원 군산·김제·부안을 보궐선거 후보가 이재명 대통령과 함께 '새만금 드림팀'을 이뤄야 한다"고 강조했다.
또 "이번 선거는 이재명 대통령을 성공시키느냐, 내란 세력을 인정하느냐를 선택하는 선거"라며 "이재명 정부 성공을 위해서는 일 잘하는 이원택 후보가 필요하다"고 지지를 호소했다.
lbs0964@newspim.com