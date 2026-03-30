노랑풍선, '옐로LIVE'서 제주항공 전노선 라이브 특가 진행

10만원대 항공권부터 호텔 쿠폰·경품 이벤트 마련

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행 플랫폼 노랑풍선은 오는 31일 오후 2시 자사 웹페이지와 앱, 공식 인스타그램 채널을 통해 실시간 방송되는 '옐로LIVE'에서 제주항공 전노선 라이브 특가를 진행한다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 라이브 특가는 이달 31일부터 4월 6일까지 적용되며, 출발 기간은 4월 1일부터 9월 17일까지다. 인천, 김포, 부산, 제주 등 주요 출발 도시에서 이용 가능하며, 왕복 최저가 10만원대부터 항공권을 선보인다. 특히 방송 당일 예약 고객을 대상으로 당일 23시 50분까지 무료 취소가 가능해 여행 일정 변경에 대한 부담을 낮춘 것이 특징이다.

이번 방송에서는 국내 대표 저비용항공사(LCC)인 제주항공의 다양한 노선을 소개한다. 제주항공은 아시아 태평양 지역 50여 개 도시, 60여 개 노선을 운영하고 있으며, 일본과 동남아 등 여행 수요가 높은 지역을 중심으로 폭넓은 선택지를 제공하고 있다. 또한 비즈니스 라이트 좌석 운영을 통해 장거리 노선에서도 편의성을 강화하고 있으며, 좌석 간격 확대, 등받이 조절, 다리 받침대 등 차별화된 좌석 옵션을 제공해 가격 대비 만족도를 높이고 있다.

제주항공기 이미지. [사진=노랑풍선]

노랑풍선은 이번 라이브 방송을 통해 다양한 할인 혜택을 마련했다. 방송 중에는 제주항공 전용 최대 3만원 할인이 가능한 10% 쿠폰을 제공하며, 방송 종료 이후에도 일주일간 항공요금 20만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 이와 함께 오사카, 후쿠오카, 다낭, 세부, 발리, 사이판 등 주요 노선 호텔을 대상으로 최대 10% 할인 쿠폰(최대 10만원)도 제공해 항공과 숙박을 함께 준비할 수 있도록 했다.

아울러 다양한 참여형 이벤트도 진행한다. 구매 인증 이벤트를 통해 노랑풍선 웹 ID와 구매 완료 댓글을 작성한 고객을 대상으로 추첨을 진행하며 로밍도깨비 모바일 상품권(1만원 권)과 스타벅스 e카드(2만원 교환권)를 각각 10팀에게 제공한다. 퀴즈 이벤트도 마련됐다. 제주항공 관련 문제의 정답을 댓글로 작성하면 참여가 가능하며, 구매 인증까지 완료할 경우 당첨 확률이 높아진다. 추첨을 통해 제주항공 굿즈 레디백을 증정할 예정이다.

한편 4월 1일부터 4월 7일까지 항공권을 구매한 고객을 대상으로 자동 응모되는 구매자 추첨 이벤트도 진행한다. 당첨 고객에게는 노랑풍선 시티투어버스 이용권(팀당 2매)을 총 25팀에게 제공한다. 이벤트 당첨자는 4월 8일 별도 공지를 통해 안내될 예정이며, 경품은 중복 수령이 불가하다.

노랑풍선 관계자는 "제주항공은 다양한 노선과 합리적인 가격 경쟁력을 바탕으로 고객 선호도가 높은 항공사 중 하나"라며 "이번 라이브 특가를 통해 고객들이 보다 부담 없이 항공권을 구매하고 여행을 준비할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

nylee54@newspim.com