노랑풍선, '옐로LIVE'서 발틱·북유럽 여행상품 공개

오는 25일 오후 2시 방송…기사·가이드 경비 면제 등 혜택

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 오는 25일 오후 2시 자사 웹페이지와 앱, 공식 인스타그램 채널을 통해 실시간 방송되는 '옐로LIVE'에서 '발틱3국·북유럽4국 12일' 상품과 '북유럽 4국 9일' 상품을 선보인다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 발틱+북유럽 상품은 로토폴란드항공과 스칸디나비아항공을 통해 출발하며 리투아니아, 라트비아, 에스토니아로 구성된 '발틱3국'과 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 등 '북유럽 4개국'을 포함한 일정으로 구성됐다. 고객 만족도 4.7점 이상의 인기 코스를 기반으로 기획했다.

특히 전 일정 1급 호텔 숙박과 함께 북유럽 여행의 핵심으로 꼽히는 크루즈를 총 2회 탑승하는 것이 특징이다. 인천공항 출발부터 북유럽 전문 인솔자가 전 일정 동행하며, 개인 수신기를 제공해 현지 관광의 편의성을 높였다. 아울러 빌니우스 인·코펜하겐 아웃 동선을 적용해 장거리 이동 피로도를 최소화했다.

비루게이트. [사진=노랑풍선]

주요 관광 일정은 각 국가의 대표 명소를 중심으로 구성됐다. 발틱 포함 상품의 경우 리투아니아에서는 빌니우스 대성당과 십자가 언덕, 라트비아에서는 발트 지역 대표 바로크 건축물로 꼽히는 룬달레 성과 리가 대성당, 에스토니아에서는 러시아 정교회의 상징적 건축물인 알렉산더 넵스키 대성당을 방문한다.

또한 발틱+북유럽 상품과 북유럽 일주 상품 모두 핀란드에서는 암석 교회로 알려진 템펠리아우키오 교회와 헬싱키 대성당을 둘러보며, 스웨덴에서는 17세기 전함을 복원 전시한 바사호 박물관을 관람한다. 노르웨이에서는 유네스코 세계자연유산으로 지정된 게이랑에르 피오르드와 송네피오르드, 베르겐 및 플뢰엔 전망대 등을 둘러볼 수 있다.

덴마크 코펜하겐에서는 인어공주 동상과 형형색색 건물이 늘어선 운하 거리로 유명한 니하운 항구 등 대표 관광지를 방문하며 자유 시간도 제공된다. 이와 함께 크루즈 선상 레스토랑 식사와 현지 정식 식사 등 다양한 식사 구성을 포함해 여행의 완성도를 높였다.

노랑풍선은 이번 라이브 방송 전용 혜택도 마련했다. 방송 중 상품을 예약한 고객 전원을 대상으로 기사 및 가이드 경비 전액 면제(인당 최대 130유로 상당)와 기내용 슬리퍼(인당 1개)를 증정하며, 추첨을 통해 최대 25만원 할인(5팀)과 신세계상품권 5만원 교환권(6팀)을 추가로 제공한다.

노랑풍선 관계자는 "북유럽과 발틱 지역은 장거리 여행지임에도 불구하고 최근 수요가 꾸준히 증가하고 있는 인기 지역"이라며 "이번 상품은 7개국 핵심 관광지를 효율적인 동선으로 구성하고 크루즈, 숙박, 식사까지 전반적인 상품 완성도를 높인 것이 강점이며, 북유럽 4국 9일 일정도 함께 구성해 여행 기간과 일정에 따라 선택할 수 있도록 준비했다"라고 전했다.

nylee54@newspim.com