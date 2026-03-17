노랑풍선, 유튜버와 협업한 '대마도 낚시 상품' 공개

낚시TV 핼다람과 협업한 1박2일 테마여행 높은 인기

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 인기 낚시 유튜버 '낚시TV 핼다람'과 협업한 대마도 낚시 테마 상품이 출시 하루 만에 예약 마감됐다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 상품은 낚시와 여행을 동시에 즐길 수 있도록 기획된 1박 2일 낚시 테마 여행으로, 5월 8일 단 하루 부산에서 고속 카페리선인 '쓰시마링크호'를 이용해 일본 대마도로 이동한다. 쓰시마링크호는 전장 약 52.4m, 전폭 약 11.8m 규모의 고속 카페리로 총톤수 668톤, 최대 속도 약 40노트를 자랑한다. 약 425명의 승객을 수용할 수 있는 선박으로 부산에서 대마도까지 약 1시간 20분이면 이동이 가능해 빠르고 편리하게 대마도를 방문할 수 있다.

여행 첫날에는 대마도 히타카츠항 도착 후 낚시 포인트로 이동해 약 4~5시간 동안 프리미엄 선상 낚시를 즐길 수 있다. 참돔, 쏨뱅이, 다금바리 등 다양한 어종을 만날 수 있으며 4~6명 규모의 소형 선박으로 진행돼 보다 집중도 높은 낚시 경험을 제공한다. 낚시 이후에는 숙소로 이동해 특식 BBQ 식사를 즐기며 여행의 즐거움을 더한다. 숙박은 대마도 현지 펜션에서 진행되며 편안한 휴식을 취할 수 있도록 했다.

한국전망대. [사진=노랑풍선]

특히 둘째 날에는 자유 낚시 일정이 진행되며, 숙소 인근 방파제에서 자율 방파제 낚시를 즐길 수 있다. 이후 일본 대마도 지역의 유타리 온천에서 온천욕을 즐기며 낚시 여행의 피로를 풀 수 있는 시간도 마련됐다. 아울러 여행 일정 동안 프리미엄 도시락 제공, 현지 마트 방문 및 쇼핑, 낚시 포인트 이동 차량 지원 등이 포함돼 편리한 여행 환경을 제공한다.

또한 이번 상품은 낚시 유튜버 '낚시TV 핼다람'과 함께하는 협업형 낚시 테마 여행으로 기획돼 출시 직후부터 낚시 팬들 사이에서 높은 관심을 모았다. 상품 공개 이후 예약이 빠르게 이어지며 하루 만에 전 좌석이 모두 판매됐다.

노랑풍선 관계자는 "이번 대마도 낚시 테마 여행은 유튜버와 함께하는 협업형 여행 상품으로 기획돼 출시 이후 빠르게 관심이 이어져 완판까지 기록했다"라며 "뜨거운 관심을 보여준 고객들에게 감사하며 앞으로도 더욱 다채로운 테마 상품을 즐길 수 있도록 관련 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편 노랑풍선은 앞으로도 낚시, 마라톤, 크루즈 등 취미와 관심사를 반영한 테마형 여행 상품을 지속적으로 확대하고, 인플루언서 협업과 체험형 콘텐츠를 접목한 다양한 여행 상품을 선보일 계획이다. 이를 통해 고객들이 여행지에서 특별한 경험을 즐길 수 있는 차별화된 테마 여행 상품을 강화해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com