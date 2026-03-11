노랑풍선, 옐로LIVE서 '동유럽 3국 9일' 상품 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행 전문기업 노랑풍선은 11일 오후 2시 자사 웹페이지와 앱, 공식 인스타그램 채널을 통해 실시간 방송되는 '옐로LIVE'에서 '동유럽 3국 9일' 상품을 선보인다고 밝혔다.
회사에 따르면 동유럽은 중세 시대의 건축물과 유네스코 세계문화유산, 낭만적인 야경 등 유럽 특유의 역사와 문화를 비교적 합리적인 비용으로 경험할 수 있어 꾸준히 사랑받는 장거리 여행지로 꼽힌다.
이번 옐로LIVE 방송에서 소개되는 '동유럽 3국 9일' 상품은 체코·오스트리아·헝가리를 여행하는 일정으로 아시아나항공 직항편을 이용해 인천에서 출발한다. 특히 동유럽을 대표하는 주요 도시들을 중심으로 효율적인 동선을 구성해 여행의 만족도를 높인 것이 특징이다.
여행 일정은 체코의 수도 프라하를 비롯해 동화 같은 풍경으로 유명한 체스키크룸로프, 오스트리아의 수도 비엔나와 아름다운 호수 마을 할슈타트, '도나우의 진주'라 불리는 헝가리의 수도 부다페스트 등을 방문한다.
특히 이번 상품에는 프라하와 부다페스트에서 진행되는 야경 투어 2회가 포함돼 동유럽 특유의 낭만적인 풍경을 감상할 수 있도록 했다. 아울러 프라하에서 5성급 호텔 1박이 진행되며 일정 동안 유럽 전문 인솔자가 동행해 보다 편안한 여행을 돕는다.
미식 경험도 강화했다. 일정 중 현지식 6회가 제공되며 프라하의 유명 레스토랑인 '콜코브나 첼니체'에서 식사를 즐길 수 있도록 했다. 이곳은 체코 대표 맥주인 필스너 우르켈 공식 레스토랑 중 하나로 현지 여행객들에게 인기 있는 맛집으로 알려져 있다.
노랑풍선은 방송을 기념해 다양한 혜택도 마련했다. 예약 고객 전원에게 벨베데레 궁전 내부 관광 옵션 포함 및 4~6월 출발 고객 중 3인 이상 예약 시 1인당 5만원 추가 할인 혜택을 제공한다. 또한 선착순 6팀에게는 카카오톡 선물하기 상품권 5만원을 제공할 예정이다.
노랑풍선 관계자는 "동유럽은 중세 도시의 아름다운 건축물과 낭만적인 야경, 다양한 문화유산을 동시에 경험할 수 있는 인기 여행지"라며 "이번 옐로LIVE 방송을 통해 아시아나항공 직항과 다양한 혜택이 포함된 동유럽 여행 상품을 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있을 것"이라고 전했다.
