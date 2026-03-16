노랑풍선, 월간 여행 큐레이션 '옐로Pick' 론칭

스페인·포르투갈 첫 선정…최대 15만원 할인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행 전문기업 노랑풍선은 매달 추천 여행지와 여행 상품, 할인 혜택을 소개하는 월간 여행 기획전 '옐로Pick'을 새롭게 선보인다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 '옐로Pick'은 노랑풍선이 매달 여행지 트렌드와 고객 선호도를 반영해 특정 여행지를 선정하고, 여행지 정보와 상품, 혜택을 함께 소개하는 콘텐츠형 월간 프로모션이다. 여행을 준비하는 고객들이 여행지 정보부터 상품, 혜택까지 한눈에 확인할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

이번 기획전에서는 감성과 문화, 미식을 동시에 경험할 수 있는 유럽 인기 여행지 스페인과 포르투갈을 첫 '옐로Pick' 여행지로 선정했다. 스페인과 포르투갈은 연중 온화한 지중해성 기후로 사계절 내내 여행하기 좋은 지역으로, 특히 3월부터 6월과 9월부터 11월이 여행하기 좋은 시기로 꼽힌다.

포르투갈 로시우광장.[사진= 노랑풍선]

특히 노랑풍선은 이러한 여행 적기와 도시마다 서로 다른 역사와 문화, 미식 경험을 즐길 수 있는 점을 고려해 유럽 여행지 가운데서도 꾸준히 인기를 얻고 있는 스페인과 포르투갈을 첫 추천 여행지로 선정했다.

이번 기획전에서 만나볼 수 있는 상품은 스페인의 바르셀로나, 마드리드, 세비야, 그라나다와 포르투갈의 포르투, 리스본, 아베이루, 파티마 등 두 나라를 대표하는 핵심 여행지를 포함해 다양한 역사와 문화를 경험할 수 있도록 구성됐다.

또한 바르셀로나에서는 세계적인 건축물 사그라다파밀리아, 세비야에서는 플라멩코 공연, 포르투에서는 와이너리 방문 등 각 지역을 대표하는 다양한 경험을 즐길 수 있다. 스페인과 포르투갈 여행에서 빼놓을 수 없는 미식 경험도 함께 소개된다. 현지에서 즐기는 타파스와 디저트, 해산물 요리 등 다양한 음식 문화를 경험할 수 있으며, 리스본의 트램 체험과 포르투 와인 문화 등 현지 분위기를 느낄 수 있는 체험 요소도 포함됐다.

아울러 노랑풍선은 기획전 기간 동안 스페인과 포르투갈 지역 상품에 대해 다양한 할인 혜택도 제공한다. 패키지 여행 예약 시 최대 10만원 할인 쿠폰을 제공하며, 우리카드로 결제할 경우 최대 15만원 혜택 프로모션도 함께 진행한다. 또한 자유여행 고객을 위해 대한항공 및 에티하드항공 스페인과 포르투갈 노선 항공권 예약 시 최대 3만원 할인, 스페인과 포르투갈 소재 호텔 예약 시 최대 10% 할인 쿠폰을 제공한다.

노랑풍선 관계자는 "옐로Pick은 여행을 고민하는 고객들이 매달 추천 여행지를 통해 여행 정보와 상품, 혜택을 한눈에 확인할 수 있도록 기획한 월간 프로모션"이라며 "이번 기획전을 통해 스페인과 포르투갈 여행의 다양한 매력을 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com