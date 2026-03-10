노랑풍선, 괌정부관광청과 '코코 로드 레이스' 여행 상품 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 플랫폼 노랑풍선은 괌정부관광청과 함께 괌의 아름다운 자연을 느끼며 달릴 수 있는 '코코 로드 레이스' 여행 상품을 출시했다고 10일 밝혔다.
올해로 16회째를 맞는 '코코 로드 레이스'는 괌의 국조이자 지역 멸종위기종인 코코새 보존에 대한 인식을 높이고 보호 기금을 마련하기 위해 지난 2005년부터 시작된 마라톤 행사다. 이 행사는 어린이를 위한 '코코 키즈 펀 런'과 청소년 및 성인을 위한 '하프 마라톤 & 5K 릴레이 마라톤'으로 나뉘어 진행된다.
회사에 따르면 코코 키즈 펀 런은 0.6KM, 1.6KM, 3.3KM 등 총 3가지 코스로 구성돼 있으며 푸른 잔디와 해변 풍경이 어우러진 이파오 비치 공원에서 진행된다. 하프 마라톤 & 5K 릴레이 마라톤은 만 14세 이상이 참여하는 하프마라톤 21.0975KM 코스와 4인 1조로 팀을 이뤄 총 5km 구간을 나눠 달리는 에키텐 릴레이 마라톤 코스로 구성돼 있다. 오전 5시에 출발하며 거버너 조셉 플로레스 해변공원을 중심으로 진행된다.
특히 노랑풍선은 오는 4월 11일까지 출발하는 고객을 대상으로 4월 14일 열리는 '코코 로드 레이스' 대회에 참가할 수 있도록 상품을 구성했으며, 레이스 참가 고객 전원에게 대회 참가비를 지원한다. 참가자 전원에게는 완주 티셔츠가 제공되고 부문별 상위 3명에게는 메달이 수여된다. 참여 방법은 노랑풍선 홈페이지 내 해당 상품 페이지에서 '코코 로드 레이스 온라인 사전 신청하기'를 통해 가능하다.
또한 숙박은 고객 취향에 따라 힐튼 괌 리조트 프리미어 타워, PIC 괌 리조트 등 괌에서 인기 있는 호텔을 선택할 수 있으며, 각 숙소의 스파, 워터 슬라이드 등 다양한 부대시설을 이용하며 휴양을 즐길 수 있다.
아울러 괌의 주요 관광지 방문 일정도 포함됐다. 괌의 대표 해변인 아가나, 연인과 부부들이 즐겨 찾는 사랑의 절벽, 아가나 지역의 대표 포토 스팟인 스페인 공원 등을 관광할 수 있으며, 아름다운 태평양 바다에서 크루즈와 낚시 체험, 스노클링을 함께 즐길 수 있는 호핑투어 등 다양한 액티비티 프로그램도 선택해 즐길 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "괌은 따뜻한 날씨와 아름다운 해안 풍경으로 러닝과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 여행지"라며 "코코 로드 레이스 참가와 함께 괌의 주요 관광지와 다양한 액티비티를 경험할 수 있도록 상품을 구성했다"라고 말했다.
