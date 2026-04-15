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노랑풍선, '호주·피지' 프리미엄 허니문 출시

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  • 노랑풍선이 15일 호주 시드니와 피지 허니문 상품을 선보였다.
  • 장거리 수요에 맞춘 8일 세미패키지로 관광과 휴양을 결합했다.
  • 티웨이항공 이용에 비즈니스 클래스와 프리미엄 리조트를 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시드니 2박·피지 3박 8일 일정 세미패키지 구성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선은 호주 시드니와 남태평양 휴양지 피지를 함께 즐길 수 있는 프리미엄 허니문 상품을 선보인다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 상품은 장거리 허니문 수요 증가와 프리미엄 여행 트렌드 확대에 맞춰 기획됐다. 관광과 휴양을 한 번에 즐길 수 있는 8일 세미패키지 형태로 구성된 것이 특징이다. 최근 신혼부부들이 단순 휴양을 넘어 여행의 경험 가치와 이동 편의성을 함께 중시하는 경향을 반영했다.

호주 시드니와 피지는 도시 관광과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 대표적인 허니문 여행지다. 시드니에서는 세련된 도시 분위기와 자연 경관을 함께 경험할 수 있으며, 피지에서는 프라이빗 리조트를 중심으로 한 여유로운 휴식이 가능해 신혼여행지로 꾸준한 선호를 받고 있다.

시드니 오페라하우스. [사진=노랑풍선]

특히 티웨이항공을 통해 출발하는 이번 상품은 시드니 2박과 피지 3박으로 구성된 8일 일정으로, 핵심 관광과 이동은 포함하면서도 충분한 자유시간을 확보해 개별 여행의 여유를 살린 세미패키지 형태로 운영된다. 귀국일 연장도 가능해 일정 선택의 유연성을 높였다.

또한 장거리 이동 구간에는 비즈니스 클래스 업그레이드를 적용해 여행 초반부터 편안한 이동 환경을 제공한다. 피지에서는 인터컨티넨탈 리조트 & 스파 클럽 스위트룸 숙박을 포함해 프리미엄 휴양 경험을 강화했다.

여행 일정으로는 호주에서만 만날 수 있는 코알라, 캥거루 등 다양한 야생 동물을 가까이에서 관찰할 수 있는 시드니 동물원을 방문한다. 이어 유칼립투스 숲으로 둘러싸인 웅대한 산악 지형이 인상적인 블루마운틴, 카페와 골동품 상점·수제 초콜릿 가게 등이 어우러진 아기자기한 분위기의 루라 마을, 수영장과 해변이 조화를 이루는 독특한 풍경으로 유명한 아이스버그, 시드니를 대표하는 랜드마크인 하버브리지와 오페라하우스 등 주요 명소를 방문한다.

피지에서는 전 일정 인터컨티넨탈 리조트에 머물며 에메랄드빛 라군과 프라이빗 비치 환경 속에서 여유로운 휴식을 즐길 수 있다. 자유 일정을 중심으로 한 휴양 구성과 함께 전통 마을 방문, 전통 마사지 체험, 시내 관광 및 재래시장 방문 등 현지 문화 체험 요소도 포함해 여행의 깊이를 더했다.

노랑풍선 관계자는 "최근 허니문 고객들은 이동의 편안함과 여행의 완성도를 동시에 중요하게 고려하는 경향이 있다"며 "이번 상품은 도시 관광과 남태평양 휴양을 결합해 한 번의 여행으로 두 가지 경험을 모두 만족할 수 있도록 기획한 프리미엄 허니문 상품"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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