노랑풍선, '옐로LIVE'서 튀르키예·제주 신화월드 상품 순차 공개

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 14일 옐로LIVE에서 튀르키예 패키지 선보였다.
- 아시아나 직항 9일 일정으로 주요 도시와 이색 호텔 포함한다.
- 15일 제주 신화월드 카텔 상품 방송하며 예약 혜택 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행사 노랑풍선이 자사 웹페이지와 앱을 통한 라이브 방송 '옐로LIVE'에서 튀르키예 패키지와 제주 신화월드 카텔 상품을 순차적으로 선보인다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 14일 오후 2시 공개되는 튀르키예 상품은 아시아나항공 직항편을 이용하는 9일 일정이다. 이스탄불, 카파도키아, 안탈리아, 파묵칼레, 에페소 등 주요 도시의 랜드마크를 둘러보도록 구성됐다.
5성급 월드체인 호텔 숙박과 함께 카파도키아 동굴호텔, 파묵칼레 온천호텔 등 이색 숙박이 포함된다. 밸리댄스 공연, 보스포러스 해협 크루즈 등 약 150유로 상당의 인기 옵션과 케밥, 차이티, 양갈비 바비큐 등 현지 특식도 제공된다.
오는 15일 오후 2시 방송되는 제주 신화월드 상품은 숙소와 렌터카를 결합한 카텔 상품으로 4월부터 6월까지 출발 일정으로 운영된다. 제주 서귀포 안덕 지역의 신화월드를 중심으로 합리적 가격대의 '랜딩관', 5성급 프리미엄 호텔의 '신화관', 최대 9인 투숙이 가능한 '서머셋' 등 다양한 숙소 선택이 가능하다. 테마파크 BIG3 이용권과 중형 렌터카, 여행자 보험이 포함돼 있다.
노랑풍선은 튀르키예 상품 예약 고객에게 기사·가이드 경비 면제와 우리카드 결제 시 3% 즉시 할인(최대 7만원)을 제공한다. 선착순으로 멀티탭 콘센트 5팀과 스타벅스 e카드 1만원 교환권 10팀을 증정한다.
제주 신화월드 예약 고객에게는 레이트 체크아웃, 원더라이트(라이팅 쇼/주말 및 연휴 기간 투숙 시) 무료 관람, S-OIL 모바일 주유상품권(선착순 10팀/3만원권) 등의 혜택을 제공한다.
노랑풍선 관계자는 "고객들이 각자의 여행 스타일에 맞는 선택을 할 수 있도록 다양한 상품을 함께 선보였다"며 "이번 옐로LIVE 방송을 통해 여러 지역을 보다 쉽고 합리적인 조건으로 즐거운 여행을 경험하길 바란다"고 말했다.
nylee54@newspim.com