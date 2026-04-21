국회물포럼, '물·에너지·AI 융합 활성화' 토론회 개최…"국가 인프라 전환 모색"

AI 핵심 요약beta
- 국회물포럼이 17일 물·에너지·AI 융합 인프라 구축 방안을 논의하는 토론회를 개최했다.
- 환경부와 공공기관들은 12개 기관 82명이 참여하는 물-에너지 융합 포럼을 출범시켜 협업을 강화하겠다고 밝혔다.
- 기상 빅데이터와 AI 기술을 활용한 실시간 최적화로 재난 예방과 에너지 절감을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국회물포럼이 물·에너지·인공지능(AI) 융합을 통한 미래 국가 인프라 구축 방안을 논의하는 토론회를 열었다.
국회물포럼은 지난 17일 서울 국회의원회관 제2세미나실에서 'Water-Energy-AI Nexus 활성화 어떻게 할 것인가'를 주제로 국회 토론회를 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 토론회는 물과 에너지의 상호의존 시스템에 AI를 접목해 수요·공급·운영·위험을 실시간으로 최적화하는 통합 인프라 개념인 'Water-Energy-AI Nexus'의 도입 필요성이 커지는 가운데, 정부와 공공기관의 추진 현황을 점검하고 법·제도·정책적 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 토론회에서는 남궁은 회장이 좌장을 맡았으며, 환경부 김지영 물이용정책관, K-water 조은채 신성장전략단장, 한국수력원자력 정병수 수력처장, 한국환경공단 권기원 하수도처장, 한국농어촌공사 김재진 수자원관리처장이 각각 주제 발표를 진행했다.
김지영 정책관은 "12개 기관 82명이 참여하는 물-에너지 융합 포럼을 출범시켰다"며 "에너지·물 분야 공공기관과 협업해 국민이 체감할 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.
조은채 단장은 "기후변화와 적응의 핵심으로 물관리가 부상하고 있다"며 "물관리 역량과 디지털 기술을 결합해 선제적 대응 능력을 강화해야 한다"고 말했다.
정병수 처장은 "극한 홍수 상황에서 운영자의 경험에만 의존할 것이 아니라 AI 기반 자동 예측 시스템을 통한 데이터 중심 안전 관리가 중요하다"고 강조했다.
권기원 처장은 하수처리장을 미래형 에너지 거점으로 전환해야 한다며 "바이오가스, 하수열, 태양광 발전 설비 등을 활용한 스마트 에너지 허브 구축이 필요하다"고 했다.
김재진 처장은 "기상 빅데이터와 AI를 융합한 저수지 수위·유량 예측 고도화로 재난을 예방하고 수자원을 효율적으로 관리해야 한다"며 "기관 간 데이터 연계와 공공 AI 거버넌스 구축이 중요하다"고 밝혔다.
이어진 지정토론에는 위미경 한국상하수도협회 상수도처장, 이상협 한국과학기술연구원 책임연구원, 이형술 한국에너지공과대학교 교수, 최진용 서울대학교 교수, 한혜진 한국환경연구원 선임연구위원 등이 참여해 정책 방향과 민관 협력 방안을 논의했다.
한정애 국회물포럼 회장은 "국제에너지기구(IEA) 분석에 따르면 에너지 분야는 전 세계 물 취수량의 10%, 물 분야는 전력의 4%를 소비한다"며 "물·에너지 융합에 AI까지 더해진다면 에너지 절감과 탄소 감축 등 정량적 성과로 이어질 것"이라고 말했다.
이어 "물·에너지·AI 융합이 단순한 기술 논의를 넘어 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
chogiza@newspim.com