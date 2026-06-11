민선 9기 영덕군수 인수위 공식 출범...위원 15명·자문위원 5명

AI 핵심 요약beta
- 조주홍 영덕군수 당선인이 11일 인수위를 출범했다
- 인수위는 15일까지 업무보고를 받고 현안을 검토한다
- 조 당선인은 공약 구체화와 투자유치에 주력하겠다고 했다
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조주홍 당선인 "신규 원전 유치 등 새로운 성장 동력 창출에 전력다할 것"
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 영덕군수직 인수위원회가 11일 공식 출범했다.
조주홍 영덕군수 당선인은 11일 영덕국민체육센터에 마련된 인수위 사무실에서 이안국 인수위원장을 비롯해 인수위원 15명과 자문위원 6명 등 총 21명에게 위촉장을 수여했다.
인수위는 오는 15일까지 각 부서로부터 주요 업무 보고를 받고 올해 주요 사업과 현안 사업, 특수 시책 사업 등을 면밀히 검토한다는 계획이다.
또 조주홍 당선인의 정책 공약과 민선 9기 군정 비전을 구체화하는 등 앞으로의 군정 운영 청사진을 마련하는 데 주력할 방침이다.
이안국 인수위원장은 "이번 인수위는 단순한 행정 인계를 넘어 민선 9기 영덕의 미래 100년을 설계하는 첫 단추"라며 "기존 주요 사업의 연속성을 유지해 군정 공백을 최소화하는 동시에 당선인의 핵심 공약들이 영덕 발전의 실효성 있는 정책으로 촘촘히 안착할 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 강조했다.
조주홍 당선인은 "영덕 발전에 도움이 되고 미래 가치가 있는 사업이나 정책이라면 중단 없이 이어받아 완성해 나갈 것"이라며 "특히 신규 원전 유치 등 적극적인 투자 기업 유치를 통해 영덕의 새로운 성장 동력을 창출해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com