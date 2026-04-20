민주, '피지컬 AI' 지원 가속화..."전 생태계 통합 지원하는 통합특별법 검토"

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'피지컬 AI' 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블 개최

황정아 의원 "어떻게 하면 피지컬 AI 강국이 될 수 있는지가 관심사"

[서울=뉴스핌] 배정원 박서영 기자 = 더불어민주당이 피지컬 AI 산업 경쟁력 강화를 위한 제도 정비 방향을 모색하며 국회 차원의 대응에 나섰다.

민주당 AI 강국위원회 산업분과 간사를 맡은 황정아 의원은 20일 오전 국회의원회관에서 열린 '피지컬 AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블'에서 "인공지능이 단순 소프트웨어 넘어서 사회, 산업, 교육, 복지, 문화 전반을 아우르는 중요한 대전환 시대가 됐다"며 이같이 밝혔다.

황 의원은 특히 "AI가 살아 움직이는 세계에 적합한 피지컬 AI가 주목받고 있다"며 "어떻게 우리 삶을 바꾸고, 대응해야 하는지, 우리 산업구조는 어떻게 재편해야 하는지, 어떻게 하면 피지컬 AI 강국이 될 수 있는지가 관심사"라고 말했다.

황 의원은 "지난해 AI 기본법도 통과시켰고, AI 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안도 국회 과학기술정보방송통신위원회를 통과했다"며 "AI 3강 진입을 위해 필요한 제도, 예산, 정책을 진행하고 있다"고 밝혔다.

황정아 더불어민주당 의원 [사진=황정아 의원실]

이재명 대통령 정무특보를 맡고 있는 조정식 민주당 의원은 피지컬 AI 분야의 경쟁 심화를 언급하며 제도 정비의 필요성을 강조했다.

조 의원은 "흔히 사용하는 챗-GPT, 제미나이 같은 생성형 AI에 덧붙여 로봇, 자율주행 등 물리적 실체가 결합된 피지컬 AI가 치열한 경쟁을 벌이고 있다"며 "대한민국도 올해만 5000억원을 투입해 AI 3대 강국 목표 달성을 위해 열심히 하고 있다"고 말했다.

이어 "우리가 국회에서 입법을 다루다보면 혁신, 기술, 속도는 빠르게 진보해가는데 그를 뒷받침하는 법적 근거가 따라가지 못해 규정이 막히거나 제도적 근거가 부족해서 현장 기업의 사업화가 제 때 받혀주지 못하는 일이 비일비재하다"며 "오늘 테이블은 시장진출까지 전 생태계 과정들을 통합 지원하는 통합특별법을 검토하는 자리"라고 강조했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 여당 간사인 김현 민주당 의원은 AI 데이터 활용 과정에서 약어 남용 문제를 지적하며 개선 필요성을 지적했다.

김 의원은 "가급적 축적된 데이터를 활용하려면 한글과 영어를 혼용하는 것이 좋지만 약자를 너무 많이 쓰는 것은 개선돼야 한다"며 "과학기술정보통신부는 알아듣기 어려운 단어를 사용해 디지털 격차를 극대화시키는 것을 교정했으면 한다"고 말했다.

jeongwon1026@newspim.com