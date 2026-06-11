전북 선관위 "전북 교육감 선거, 개표 결과 입력 오류 깊이 사과"

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"당선인 결정 영향 없어도

선관위로서 무거운 책임"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 전라북도 선거관리위원회가 6·3 지방선거 전북도 교육감 선거 개표 과정에서 발생한 전산 입력 오류에 대해 사과했다.

전북선관위는 11일 대국민 사과문을 내고 "개표 결과 입력 과정 중 발생한 오류로 인해 국민과 도민에게 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

전북특별자치도선거관리위원회 전경. [사진=뉴스핌DB]

전북선관위에 따르면 이번 선거 교육감선거 전주시완산구 개표 과정에서 관할 선관위가 중화산1동 3투표소의 투표록 투표소 명칭이 '제1투표소'로 오기재된 것을 확인하지 못하고, 개표 결과를 1투표소의 결과로 착오 입력하는 일이 발생했다.

이로 인해 실제 개표 결과와 비교해 투표수 110표, 이남호 후보자 득표수 62표, 천호성 후보자 득표수 43표, 무효투표수 5표의 차이가 난 채 해당 개표 결과가 공개됐다.

전북 선관위는 "비록 당선인 결정에 영향은 없다 하더라도 유권자의 소중한 한 표 한 표를 왜곡 없이 정확하게 지켜내야 할 선관위로서 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

전북 선관위는 "이번 사태를 엄중하게 인식하고 투명하고 정확한 사후 수습을 위해 금일 위원회의를 거쳐 선거 결과를 최종 기록하는 선거록에 착오 기재된 개표 결과를 수정 의결했다"고 말했다.

전북 선관위는 "수정된 개표 결과가 대국민 시스템에 정확히 반영될 수 있도록 신속히 중앙선관위에 요청하고 본 사안의 구체적인 경위와 조치 결과를 교육감선거 후보자 전원에게 상세히 안내하겠다"고 말했다.

또 전북 선관위는 "이번 사태를 계기로 투표록 작성 시스템 개선과 개표 결과 입력 오류 방지를 위한 업무 편람과 지침의 규정을 정비하겠다"며 "향후 부족한 선거관리 시스템에 필요한 제도 개선에 대해서는 중앙선관위에 적극 건의하도록 하겠다"고 말했다.

hyun9@newspim.com