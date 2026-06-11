넥슨 '크레이지 아케이드' 25년 만에 서비스 종료

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 11일 크레이지 아케이드 종료를 공지했다.
- 크레이지 아케이드는 8월 13일 오전 9시 끝난다.
- 유료 판매와 이벤트는 이날 점검 뒤 종료된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨의 온라인 게임 크레이지 아케이드가 서비스 25년 만에 종료된다.
넥슨은 11일 홈페이지에 '크레이지 아케이드' 서비스를 오는 8월 13일자로 종료한다고 밝혔다.
넥슨은 "아쉽게도 크레이지 아케이드는 2026년 8월 13일 오전 9시를 마지막으로 서비스를 종료하게 됐다"라며 "갑작스러운 소식으로 큰 아쉬움을 드리게 돼 죄송하다. 남은 기간 이용에 불편함이 없으시도록 후속 조치 및 안내에 최선을 다하겠다"고 전했다.
인게임 상점 내 유료 상품 판매 종료는 11일 점검 이후 진행되며 진행 중인 이벤트도 이날 점검 이후 종료된다.
넥슨은 굿바이 크아 감사 이벤트도 진행한다. 11일 점검 이후 8월 13일 서비스 종료 전까지 상시로 경험치 및 루찌 획득량이 10배 증가한다.
환불 신청 기간은 6월 11일부터 9월 16일까지다. 환불 대상은 3월 11일부터 6월 11일까지 인게임 상점에서 구매한 모든 상품이다.
크레이지 아케이드는 지난 2001년 넥슨이 출시한 온라인 게임이다.
넥슨은 비수익 사업 정리 기조에 따라 크레이지 아케이드를 정리한 것으로 보인다. 넥슨은 앞서 버블파이터와 카트라이더 드리프트도 서비스 종료 결정한 바 있다.
origin@newspim.com