넥슨, '아크 레이더스' 다큐멘터리 극장판 예매 시작

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

12~14일 메가박스 5개 지점서 3일간 개최

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 게임 '아크 레이더스'의 다큐멘터리 극장판 '아크 레이더스: 탄생의 여정'을 12~14일 메가박스 전국 5개 지점에서 상영한다.

극장판은 게임의 세계관 구축 과정과 개발 비하인드, 제작진 인터뷰를 담았다. 상영 지점은 메가박스 코엑스, 홍대, 수원스타필드, 대구신세계, 서면대한이다. 사전예매는 메가박스 앱과 공식 홈페이지에서 진행 중이다.

넥슨이 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 게임 '아크 레이더스'의 다큐멘터리 극장판 '아크 레이더스: 탄생의 여정'을 12~14일 메가박스 전국 5개 지점에서 상영한다. [사진= 넥슨]

관람객에게는 한정 특전 굿즈를 제공한다. 티켓 인증 시 대형 장패드, 극장판 상영 기념 스페셜 티켓, 스탠다드 패키지 코드 쿠폰 등을 받을 수 있다.

넥슨은 '아크 레이더스' 다큐멘터리 극장판 상영을 기념해 다양한 SNS 이벤트를 실시한다. 먼저, 11일까지 '아크 레이더스' 공식 인스타그램 이벤트 게시물에 기대평을 작성하면 추첨을 통해 메가박스 상품권 2만원권을 증정하며 12일부터 15일까지는 예매 내역, 현장 티켓 또는 관람 사진을 해시태그와 함께 게시해 인증 시 치킨 기프티콘을 선물한다.

또한, 상영 종료 후 28일까지 관람 후기를 댓글로 작성하면 네이버페이 포인트 1만 원을 제공하는 후기 이벤트도 진행한다.

'아크 레이더스'는 출시 약 3개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만 장과 최고 동시접속자 96만 명을 기록하며 이용자와 비평가, 업계 관계자들로부터 고루 호평받고 있다.

현재 넥슨닷컴 및 PC방 무료 플레이 서비스를 정식 운영 중이며 PC방에서는 넥슨 계정으로 접속 시 별도 게임 구매 없이 무료로 플레이할 수 있다.

7월 7일까지 1시간 플레이마다 럭키 드로우 이벤트 응모권을 지급하는 PC방 경품 이벤트도 함께 진행하고 있다.

origin@newspim.com