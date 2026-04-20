넥슨 '아크 레이더스', BAFTA 게임 어워드 멀티플레이어 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 20일 자회사 엠바크 스튜디오의 '아크 레이더스'가 BAFTA 게임 어워드 2026 멀티플레이어 부문을 수상했다고 밝혔다.
- '아크 레이더스'는 더 게임 어워드 등 글로벌 시상식 5관왕을 달성했다.
- 오픈크리틱 93% 추천과 1400만 장 판매, 최고 동시 접속 96만 명을 기록했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'가 BAFTA 게임 어워드 2026에서 멀티플레이어 부문을 수상했다고 20일 밝혔다.
BAFTA 게임 어워드는 세계 최고 권위의 게임 시상식 중 하나다. 게임 전문가와 업계 종사자들이 게임성과 기술력, 예술적 완성도를 종합 평가해 수상작을 선정한다.
'아크 레이더스'는 이번 수상으로 더 게임 어워드, 스팀 어워드, D.I.C.E 어워드, NAVGTR 어워드에 이어 글로벌 게임 시상식 5관왕을 달성했다.
게임 평가 사이트 오픈크리틱에서는 비평가 추천 지수 93%로 '마이티' 뱃지를 획득했다. 스팀 이용자 평가 38만여 개 중 85%가 긍정으로 평가했다. 출시 약 3개월 만에 글로벌 1400만 장 이상을 판매했으며, 최고 동시 접속자는 96만 명을 기록했다.
알렉산더 그론달(Aleksander Grøndal) 아크 레이더스 총괄 프로듀서는 "아크 레이더스가 이용자와 비평가, 업계 동료 모두로부터 인정받은 것에 엠바크 팀 전체가 깊이 감사드린다"며 "게임을 예술의 한 형태로 인정하고 가치를 존중하는 BAFTA와 같은 권위 있는 기관으로부터 수상하게 돼 큰 영광이다"라고 말했다.
origin@newspim.com