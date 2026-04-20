넥슨 '아크 레이더스', BAFTA 게임 어워드 멀티플레이어 부문 수상

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더 게임 어워드·스팀 어워드 이어 5관왕 달성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'가 BAFTA 게임 어워드 2026에서 멀티플레이어 부문을 수상했다고 20일 밝혔다.

BAFTA 게임 어워드는 세계 최고 권위의 게임 시상식 중 하나다. 게임 전문가와 업계 종사자들이 게임성과 기술력, 예술적 완성도를 종합 평가해 수상작을 선정한다.

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'가 BAFTA 게임 어워드 2026에서 멀티플레이어 부문을 수상했다고 20일 밝혔다. [사진= 넥슨]

'아크 레이더스'는 이번 수상으로 더 게임 어워드, 스팀 어워드, D.I.C.E 어워드, NAVGTR 어워드에 이어 글로벌 게임 시상식 5관왕을 달성했다.

게임 평가 사이트 오픈크리틱에서는 비평가 추천 지수 93%로 '마이티' 뱃지를 획득했다. 스팀 이용자 평가 38만여 개 중 85%가 긍정으로 평가했다. 출시 약 3개월 만에 글로벌 1400만 장 이상을 판매했으며, 최고 동시 접속자는 96만 명을 기록했다.

알렉산더 그론달(Aleksander Grøndal) 아크 레이더스 총괄 프로듀서는 "아크 레이더스가 이용자와 비평가, 업계 동료 모두로부터 인정받은 것에 엠바크 팀 전체가 깊이 감사드린다"며 "게임을 예술의 한 형태로 인정하고 가치를 존중하는 BAFTA와 같은 권위 있는 기관으로부터 수상하게 돼 큰 영광이다"라고 말했다.

origin@newspim.com