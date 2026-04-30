넥슨재단, '게임 IP 활용' 장애아동·취약계층 대상 사회공헌 협력 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 넥슨재단이 30일 대전시사회서비스원과 ON 프로젝트 협약을 체결했다.
- 게임 IP로 장애아동 자기표현과 사회참여 확대 프로그램을 진행한다.
- 카트라이더 휠체어 꾸미기와 헬로메이플 코딩교육을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨재단이 게임 IP를 활용해 장애아동과 취약계층을 위한 디지털 교육 사업을 시작한다.
넥슨재단은 30일 대전광역시사회서비스원과 'ON 프로젝트'라는 이름의 협약을 체결했다. 양 기관은 장애아동의 자기표현과 사회참여 확대를 위한 프로그램을 함께 진행하기로 했다.
넥슨재단은 게임 콘텐츠와 교육 자원을 바탕으로 프로그램을 기획·개발·운영한다. 사회서비스원은 대상자 발굴과 협력 기관 구성, 프로그램 운영 등 지역사회 연계 실무를 맡는다.
구체적으로는 넥슨의 게임 '카트라이더' IP를 활용한 장애아동 휠체어 꾸미기 프로그램과 무료 블록코딩 플랫폼 '헬로메이플'을 통한 코딩교육이 추진된다. 코딩교육은 대전 지역 경계선 지능 청소년과 청년을 대상으로 한다.
넥슨재단 공미정 사무국장은 "재단이 보유한 콘텐츠와 교육 자원을 바탕으로 다양한 사람들이 참여하는 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
대전시사회서비스원 김인식 원장은 "이번 협약이 장애아동과 취약계층 아동·청소년이 자기표현과 디지털 배움의 기회를 함께 누릴 수 있는 계기가 되길 바란다"고 했다.
yuniya@newspim.com