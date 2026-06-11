印 정부, 지분 매각 등으로 3.2조원 조달...유가·비료 가격 상승 속 보조금으로 활용

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중동 분쟁 발발 뒤 보조금 부담 가중, 비세금성 수입으로 충당



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 최근 두 달간 3조 2000억 원 규모의 자산을 매각했다. 조달한 자금은 중동 분쟁 영향으로 유가 및 비료 가격이 급등한 가운데 민생과 농가 지원을 위한 보조금 등 재원을 확보하기 위해서다.

10일 인도 이코노믹 타임스(ET)와 타임스 오브 인디아(TOI) 등에 따르면, 인도 중앙 정부는 지난 4월부터 두 달간 지분 매각과 자산 유동화 등을 통해 약 2000억 루피(약 3조 2020억 원)를 조달한 것으로 나타났다.

지금까지 조달된 금액은 정부의 연간 자산 매각 목표치의 약 25%에 달하는 것으로, 전체 조달액 중 1216억 6000만 루피는 지분 매각을 통해, 636억 7000만 루피는 자산 유동화를 통해 조달됐다.

2월 말 발발한 중동 분쟁은 인도의 무역 수지 적자와 함께 재정 적자 확대에 대한 우려를 키웠다.

우선, 국제 에너지 수송의 요충지인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 국제 유가가 약 50% 급등한 가운데, 인도 정부는 국내 물가 급등을 억제하기 위해 유류세를 낮추고, 국내 연료 가격을 동결했다. 이 과정에서 국영 정유사들의 손실을 메우기 위해 막대한 보조금을 투입함에 따라 재정 부담이 가중됐다.

비료 보조금도 재정을 압박했다. 농업 대국인 인도는 비료 및 원부자재의 절반가량을 중동에서 수입해 왔으나 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 공급망이 마비되면서 비료 가격이 치솟자 비료 보조금 증액에 대한 요구가 커졌다.

현 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 비료 보조금에 약 1조 7000억 루피의 예산이 책정됐으나, 비료 보조금 예산을 당초의 두 배로 늘려야 한다는 관측까지 제기되고 있다.

매체에 따르면, 인도 정부는 유가 상승이 소비자에게 미치는 영향을 완화하기 위해 석유 부문에 1조 2000억 루피 이상을 지원한 것으로 나타났다.

향후 재정 부담이 더 늘어날 수 있지만, 인도 정부는 다른 부문의 지출을 삭감하거나 추가 지출을 고려하지는 않고 있다.

한 소식통은 "정부는 예산 편성 시 글로벌 불확실성을 어느 정도 반영했다. 당장 지출 계획을 재검토할 필요는 없다고 보고 있다"며 "7월 중순에 현 회계연도 1분기 세입 및 지출 데이터가 공개되면 재정 상황에 대한 보다 명확한 평가가 가능할 것"이라고 지적했다.

니르말라 시타라만 재무부 장관은 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔으며, 투자공공자산관리부(DIPAM)와 공기업부는 보다 광범위한 거래 계획을 수립하기 위해 지속적으로 노력하고 있다고 매체는 전했다.

hongwoori84@newspim.com