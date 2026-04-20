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민주, 지선 중앙선대위 곧 출범…"조국혁신당 연대 논의는 공천 완료 후"

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  • 더불어민주당이 20일 6·3 지방선거 중앙선대위 출범을 준비했다.
  • 광역·기초단체별 정책·공약을 적정 시점에 발표한다.
  • 국민의힘 교체율 0%와 친윤 인사 공천을 비판하며 조국혁신당 연대는 공천 후 논의한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민의힘, 광역단체장 교체율 0%…무능 재활용"
"민주, 전 지역 공천이 지방선거 원칙"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 중앙선거대책위원회 출범을 준비하고 있다고 20일 밝혔다. 또 민주당은 광역·기초단체별로 준비된 정책·공약을 금명간 발표할 예정이다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "5월 13일까지 지방선거 후보자 등록 기간이라 시간이 얼마 남지 않았다. 민주당은 중앙선대위 출범을 준비하고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 국회 정무위 소속 강준현 더불어민주당 정조위원장이 19일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 민주당 정무위원회-금융위원회 당정협의에서 발언하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

그러면서 "중앙당은 지방선거 공약과 비전발표를 위해 각 광역, 기초단체별로 정책을 준비하고 있는 단계"라며 "적정한 시점에 같이 발표하겠다"고 덧붙였다.

강 수석대변인은 국민의힘을 겨냥하며 "민주당은 현역 광역단체장이 이제까지 낙선도 하고 새로운 충원도 많이 됐는데 국민의힘은 교체율 0%다"라며 "그동안 무능이 검증된 단체장을 재활용하는 것"이라고 지적했다.

이어 "친윤(친윤석열) 인사들이 이번 재보궐선거 후보로 거론되는 건 국민의힘이 윤어게인을 끊지 못했다는 것"이라며 "내란공범 추경호 의원, 정진석 비서실장 등이 확정은 아니지만 거론되고 있다"고 꼬집었다.

조국혁신당과의 선거 연대 가능성에 대해선 "모든 일엔 순서가 있다. 민주당의 기조는 이번 지방선거에서 전 지역에 공천한다는 것"이라며 "선거연대 논의는 그 이후의 문제"라고 말을 아꼈다.

그러면서도 "지금 논의를 안 하고 있는 것은 아니다. 조승래 사무총장이 조국혁신당 사무총장과 만나겠다고 하지 않았나"라며 "사전 협의체가 만나서 논의는 하고 있고 공식적으로 선거연대를 논의하는 건 민주당 공천이 완료되는 시점부터"라고 강조했다.

seo00@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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