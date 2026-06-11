KB캐피탈, 'KB차차차' 경차 중고차 판매 1위는 '기아 모닝'

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈이 운영하는 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난해 6월부터 올해 5월까지의 경차 중고차 판매 데이터를 분석한 결과, 기아 모닝이 가장 많이 판매된 것으로 나타났다고 11일 밝혔다.

모닝의 뒤를 이어 기아 레이가 2위를 차지했으며 ▲쉐보레 스파크 ▲현대 캐스퍼 ▲한국GM 마티즈가 각각 3위에서 5위에 올랐다.

[사진=KB캐피탈]

판매량 1위를 기록한 기아 모닝은 경제성과 실용성이 특징인 대표 경차다. 연령별 조회수 분석에서는 50대 비중이 16.6%를 기록해 다른 순위 차량들에 비해 가장 높은 수치를 보였다.

2위인 기아 레이는 박스형 구조로 동급 대비 넓은 실내 공간을 확보한 모델이다. 연령별 조회수에서는 30대 비중이 36%에 달해 다른 차량 대비 30대 선호도가 가장 높았다. 3위에 오른 쉐보레 스파크는 주행 성능과 차체 안정성이 강점인 모델이다. 스파크는 다른 순위 차량과 비교해 40대의 조회 비중이 31.9%로 상대적으로 높게 집계됐다.

4위 현대 캐스퍼는 SUV 외관을 적용한 경형 SUV 모델이다. 캐스퍼는 다른 차량 대비 20대 조회 비중이 26.1%로 가장 높게 나타나 젊은 층의 관심이 집중된 것으로 분석됐다. 5위인 한국GM 마티즈는 현재 단종된 상태이나 중고차 시장에서 꾸준히 거래되고 있다. 마티즈는 40·50대의 조회 비중이 46.8%로 가장 높았다.

KB캐피탈 관계자는 "KB차차차를 통해 경차를 포함한 다양한 중고차 매물을 비교할 수 있다"며 "매물의 주요 정보와 특징을 직관적으로 확인할 수 있는 서비스를 활용하면 보다 신속하게 차량을 비교하고 선택할 수 있을 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com