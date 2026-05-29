KB캐피탈, 'KB차차차' 준중형 중고차 판매 TOP5 발표

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가2025년 5월부터 2026년 4월까지 1년간의 준중형 차량 판매 데이터를 분석한 결과, 현대 아반떼가 가장 많은 판매량을 기록했다고 29일 밝혔다.

아반떼에 이은 준중형 중고차 판매량 순위는 ▲기아 K3(2위) ▲BMW 3시리즈(3위) ▲르노 SM3(4위) ▲쉐보레 크루즈(5위) 순으로 집계됐다.

[사진=KB캐피탈]

1위를 차지한 현대 아반떼는 합리적인 유지비와 대중성을 갖춘 모델로, 연령별 조회수 분석 결과 20대 비중이 39.5%로 가장 높게 나타났다. 2위 기아 K3 역시 디자인과 실용성을 바탕으로 인기를 끌고 있으며, 연령별 조회수에서 20대 비중이 40.3%를 차지해 아반떼와 함께 젊은 층의 선호도가 높았다.

3위에 오른 BMW 3시리즈는 스포티한 주행 성능과 프리미엄 브랜드 이미지가 강점으로, 다른 비교 모델 대비 30대의 조회 비중(28.1%)이 가장 높은 것으로 조사됐다. 4위 르노 SM3는 공간 활용성과 승차감을 강점으로 삼는 모델이다. 타 모델에 비해 40·50대의 조회 비중이 45.1%로 가장 높게 나타나 중장년층의 관심이 반영됐다.

5위 쉐보레 크루즈는 차체 강성과 고속 주행 안정성이 특징인 모델로, 다른 순위 차량 대비 30·40대 조회 비중이 49.2%로 비교적 높게 나타났다.

KB캐피탈 관계자는 "KB차차차를 통해 다양한 차종의 매물 비교와 내 차 판매 및 구매 서비스를 일괄 제공하고 있다"며 "특히 차량의 주요 정보와 특징을 직관적으로 확인할 수 있는 'KB스타픽' 서비스를 이용하면 보다 쉽고 빠르게 차량을 비교·선택할 수 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com