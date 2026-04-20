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민주, 피지컬 AI 최강국 도약 입법 논의…규제완화·실증특례 구축 집중 점검

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  • 더불어민주당 AI 강국 위원회가 20일 국회에서 피지컬 AI 입법 논의 라운드 테이블을 열었다.
  • 산업계는 데이터 규제 완화와 실증 특례, 대규모 인프라 투자를 요구했다.
  • 정부는 데이터·실증·표준 제도 정비를 약속하며 민·관 연합 생태계 구축을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박성중 소장 "엔비디아·구글 글로벌 기준 맞는 표준 갖춰야"
홍광진 팀장 "규모의 경제 만들어야…차별화 하드웨어 필요"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 '인공지능(AI) 강국 위원회'가 20일 국회에서 '피지컬 AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블'을 열고 데이터 규제 완화와 실증 특례, 민·관 연합 생태계 구축을 축으로 한 입법 과제를 집중 점검했다.

산업계는 "전 세계 자율주행·로봇 경쟁이 본격화된 만큼 한국이 지금 골든타임을 놓치면 제조 강국의 지위를 지키기 어렵다"며 과감한 규제 혁신과 대규모 인프라 투자를 요구했고, 정부 부처는 "데이터·실증·표준을 중심으로 제도 정비에 나서겠다"고 화답했다.

이날 라운드 테이블에는 박성중 SK그룹 경영경제연구소 소장, 홍광진 현대자동차 로보틱스랩 팀장, 김건우 카카오모빌리티 미래플랫폼경제연구소 소장, 유한종 정보통신산업진흥원 피지컬AI 팀장, 송창종 과학기술정보통신부 디바이스 에이엑스(AX) 혁신팀장, 임경섭 산업통상부 제조인공지능전환협력과 과장이 참석했다.

집권 여당인 더불어민주당 'AI 강국 위원회'가 20일 국회에서 '피지컬 AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블'을 열고 입법 과제를 집중 점검했다. [사진=조정식 의원 페이스북]

◆"한국, 세계 최상위 제조…피지컬 AI 최적 환경 갖췄다" 

첫 발제를 맡은 박성중 SK그룹 경영경제연구소 소장은 "2030년이 되면 전 세계 '자동 인식과 데이터 수집'(AIDC)에 대한 추정치의 중간값 정도가 200GW가 넘어간다"며 "앞으로 4~5년 동안 일어나는 투자의 금액이 전 세계 3, 4위 국가의 경제 규모를 훨씬 초월한 규모가 될 것"이라고 지적했다.

특히 그는 "실질적인 부가가치는 챗지피티(GPT) 같은 거대언어모델이 아니라 제조·물류·자율주행·휴머노이드가 있는 피지컬 사이드에서 나온다"며 "한국은 세계 최상위 제조 비중과 고품질 제조 데이터, 메모리 반도체 경쟁력을 갖춘 만큼 피지컬 AI 육성에 '최적의 환경'을 지녔다"고 평가했다.

다만 "국내에서 수집한 데이터를 '주권 데이터'라며 국경 안에 가두면 글로벌 밸류체인에 편입될 수 없다"며 "엔비디아(NVIDIA)·구글 등 글로벌 파트너 기준에 맞는 데이터 품질·표준을 갖추고, 반출 규제를 글로벌 스탠더드 관점에서 재설계해야 한다"고 제언했다.

◆"로봇·피지컬 AI, R&D 지원·인재·공급망 투자 필요" 

현대자동차 로보틱스랩 홍광진 팀장은 로봇 산업의 병목 요인에 대해 "비싼 가격과 애매한 쓸모, 낮은 사회적 수용"이라고 설명했다. 그는 "로봇은 물류·배달·접객, 웨어러블 보조 등 수많은 형태가 있지만 시장이 작고 수요가 적다 보니 제품 가격이 높고, 어디에 어떻게 써야 할지 산업계·연구자도 확신이 부족한 상태"라고 진단했다.

홍 팀장은 "규모의 경제를 만들어 '살 만한 가격에 쓸 만한 기능'을 가진 로봇을 늘리는 것이 피지컬 AI 로보틱스 성장의 핵심"이라며 "차별화된 하드웨어(바퀴형·이족·매니퓰레이터·로봇 손)와 온디바이스·클라우드 AI, 다수 로봇을 제어하는 지능형 관제 시스템을 내재화해 물류·배달, 근골격계 질환 예방용 착용형 로봇, 돌봄·노동력 부족 대응 서비스를 본격화하겠다"고 밝혔다.

그는 정부에 대해 "로봇·피지컬 AI를 실제 현장에 투입하려면 연구개발(R&D) 지원, 품질 인증, 지역 인재 양성, 고용보조금, 공급·수요망 투자 등이 필요하다"며 "여러 부처의 각각 다른 허가를 받아야 하는 현 제도 아래서는 테스트조차 어렵기 때문에, 해외 안전기준을 충족한 로봇에 대해 '임시 운영 허가'를 부여하는 식의 과감한 실증 특례와 소프트웨어·하드웨어 표준화가 절실하다"고 강조했다.

집권 여당인 더불어민주당 'AI 강국 위원회'가 20일 국회에서 '피지컬 AI 최강국 도약을 위한 입법 논의 라운드 테이블'을 열고 입법 과제를 집중 점검했다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진=조정식 의원 페이스북]

◆김건우 소장 "'스마트폰 시대' 개인정보·데이터 규제"  

카카오모빌리티 김건우 미래플랫폼경제연구소장은 자율주행을 "에이전트 AI 다음 단계, 피지컬 AI의 최대 규모 애플리케이션"으로 규정하며 데이터 격차를 우려했다. 그는 "자율주행차 한 대가 하루에 생산하는 데이터가 테라·페타 단위로 올라가고 있는데, 미국 웨이모·테슬라, 중국 바이두·포니.AI 등이 여객과 물류에서 이미 방대한 운행 데이터를 축적하며 격차를 벌리고 있다"고 설명했다.

김 소장은 영국과 중국 사례를 들어 규제 차이를 짚었다. 김 소장은 "영국은 안전운전자·보험·차량 적합성만 충족하면 전국 도로 어디서나 실증이 가능해 스타트업 웨이브 같은 회사가 단기간에 기업가치를 키웠다"며 "중국은 운전석 없는 소형 트럭 수만대를 물류에 투입해 데이터를 모으고 있다. 한국은 여전히 '스마트폰 시대'에 머문 개인정보·데이터 규제가 피지컬 AI 데이터 수집의 발목을 잡고 있다"고 지적했다.

◆유한종 팀장 "피지컬 AI 특성 반영 '가속 트랙' 필요"

유한종 정보통신산업진흥원 피지컬AI 팀장은 "피지컬 AI 고도화의 핵심은 결국 데이터와 실증"이라며 현행 규제의 한계를 지적했다. 그는 "비식별화된 데이터는 물리 환경 정합성이 떨어져 정밀 제어나 안전이 중요한 피지컬 AI에는 적합하지 않고 정보주체 동의 중심의 개인정보보호 체계는 대규모 비정형 데이터 축적에 구조적 제약을 준다"며 "비식별 데이터로 학습할 때 최대 17% 성능 저하가 발생한다는 연구도 있다"고 소개했다.

유 팀장은 "자율주행 영상 데이터처럼 기존 규제 샌드박스를 통해 일부 특례를 확보한 사례도 있지만, 부처별·법령별로 쪼개진 규제 구조와 긴 심의 기간 때문에 피지컬 AI 특성이 반영된 '가속 트랙'이 필요하다"며 "개인정보·영상정보 처리 특례, 실증단지 지정과 현장 실증 특례, 분야별 특성 맞춤형 규제 현실화, 다부처 규제의 행정 효율화 방안 등을 정부와 함께 논의하고 있다"고 전했다.

seo00@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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