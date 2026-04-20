민주 "하정우 출마, 개인 의지가 중요...김용 공천, 전략공관위서 검토 중"

"단계적으로 재보선 영입인재·전략공천 발표할 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거와 관련해 단계적으로 영입인재와 전략공천을 발표하겠다는 입장을 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 20일 국회에서 기자들과 만나 "언제, 어느 지역을 공천하겠다고 발표하는 것은 지금 확정적인건 하나도 없다"며 이같이 밝혔다.

강준현 더불어민주당 의원[사진=뉴스핌DB]

강 수석대변인은 "오늘이 지나고 단계적으로 재보궐선거 지역과 관련해서 영입인재 및 전략공천을 발표할 것"이라며 "인재영입 위원회와 전략공관위가 풀가동되고 있고, 각각의 선거구마다 전략적으로 분석하고 검토하고 접촉하고 있다"고 말했다.

부산 북구 갑 국회의원 보궐선거 후보로 거론되는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해서는 "하 수석 개인 의지가 제일 중요하다"며 "당의 입장은 참신하고 경쟁력 있는 인재를 영입해서 공천하는 게 원칙이기 때문에 하 수석에 대한 삼고초려는 해야 한다"고 말했다.

김용 전 민주연구원 부원장의 보궐선거 공천에 대해서는 "최고위원회의 단계에서는 전혀 논의된 게 없다"며 "자천타천 출마의사 표현한 분에 대해 전략공관위에서 심도 있게 검토하고 분석하고 있다"고 설명했다.

jeongwon1026@newspim.com