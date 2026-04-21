풀무원샘물, 네이버 전용 '퍼플 에디션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 풀무원샘물이 21일 네이버 브랜드스토어 전용 상품 '퍼플 에디션'을 출시했다.
- 퍼플 컬러 패키지를 적용하고 최대 66% 할인으로 온라인 채널 공략에 나섰다.
- 22일 네이버 라이브 커머스에서 실시간 판매를 진행하며 구매 인증 이벤트 등을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원샘물이 네이버 브랜드스토어 전용 상품 '퍼플 에디션'을 출시하며 이커머스 채널 공략에 나섰다. 온라인 전용 제품과 할인 프로모션을 결합해 소비자 접점을 확대하고 시장 내 입지를 강화하겠다는 전략이다.
21일 풀무원샘물에 따르면 '퍼플 에디션'은 기존 풀무원샘물과 동일한 수질과 제조 공정을 유지하면서 퍼플 컬러 패키지를 적용한 제품이다. 품질 경쟁력은 유지하되 온라인 채널 특성에 맞춘 가격과 혜택을 강화해 차별화를 꾀했다.
출시와 함께 네이버 '4월 신상위크'에 참여해 최대 66% 할인 판매를 진행한다. 500ml와 2L 제품으로 구성된 이번 기획전은 할인 혜택과 함께 추가 프로모션을 제공해 초기 수요 확보에 나선다.
오는 22일에는 네이버 라이브 커머스를 통해 실시간 판매도 진행한다. 구매 인증 이벤트와 쿠폰, 사은품 등 방송 전용 혜택을 제공해 소비자 참여를 유도할 계획이다. 풀무원샘물은 채널별 맞춤 상품과 프로모션을 통해 온라인 경쟁력을 지속 확대한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com