하나금융그룹, 실무형 금융인재 양성 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트' 선포

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 20일 명동사옥에서 하나 청년 금융인재 양성 프로젝트 선포식을 열었다.
- 본선대회에서 AI·블록체인 등 활용 금융 아이디어 제안 팀을 선발했다.
- 최종 참가자에겐 4개월 교육·멘토링·상금·입사 우대 혜택을 제공한다.
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본선 최종 참가자 두 달 집중 교육, 디지털 역량도 강화
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 20일 그룹 명동사옥에서 미래금융 혁신을 주도할 차세대 인재를 육성하기 위해 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트' 선포식을 개최하고, 프로젝트 최종 참여자 선발을 위한 본선대회를 진행했다고 21일 밝혔다.
'하나 청년 금융인재 양성 프로젝트'는 청년들에게 도전과 성장의 기회를 제공하는 실무형 금융인재 양성 프로그램이다. 하나금융그룹은 기존 '하나 디지털 파워 온' 프로그램을 확대 개편해 금융, ESG, AI·데이터 분석 등의 교육을 강화했다.
이날 명동사옥에서는 선포식에 이어 프로젝트에 최종 참여할 청년들을 선발하는 본선대회도 진행됐다. 총 20개 팀으로 구성된 대학생 참가자들은 AI, 블록체인, 클라우드 데이터 등을 활용한 금융 서비스 아이디어를 제안하며 경쟁을 펼쳤다. 최종 선발된 팀은 4월부터 7월까지 약 4개월간 체계적인 육성 과정을 밟게 된다.
본선대회에서 선발된 최종 참가자들은 두 달간의 집중 교육을 통해 ▲금융시장 및 금융상품의 이해 ▲ESG금융 ▲금융소비자 보호 등 금융 전반에 대한 이해를 넓히며, ▲금융 데이터 분석 ▲생성형 AI 및 LLM 기반 서비스 개발 ▲금융문서 AI 시스템 구축 등 디지털 역량도 강화할 예정이다.
교육과 병행하여 진행되는 현장 프로젝트에서는 팀별로 연구 주제를 선정하고, 하나금융그룹 현업 전문가의 멘토링을 통해 실제 적용 가능한 서비스로 발전시킨다. 해커톤 프로젝트를 통해 사회적 약자를 위한 혁신 금융 서비스 모델도 직접 도출하며 금융의 사회적 역할도 함께 경험하게 된다.
이번 프로젝트의 모든 과정을 거쳐 선발 되는 우수 참가자들에게는 총 3000만원의 상금이 수여되며, 상위 3개 팀에게는 해외 기업 탐방의 기회가 제공된다. 또한 수료자 전원에게는 하나금융그룹 입사지원 시 우대혜택도 주어진다.
이날 선포식에는 김성욱 금융감독원 부원장, 콜린 크룩스 주한영국대사, 이훈규 아이들과미래재단 이사장, 엄종환 SK텔레콤 부사장 등 주요 인사와 함영주 하나금융그룹 회장 및 그룹 관계자들이 참석했다. 또한 본선대회에 참가한 71명의 청년들도 함께해 현장의 열기를 더했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 "금융산업의 미래 경쟁력은 우수한 인재를 얼마나 잘 육성하고 확보하느냐에 달려있다"며 "이번 프로젝트에 참여한 청년들이 금융 혁신을 주도할 리더로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
함 회장은 "하나금융그룹은 물론 대한민국 금융산업 전반에서 활약하며 당당히 인정받는 핵심 인재로 거듭나기를 기대한다"고 강조했다.
dedanhi@newspim.com