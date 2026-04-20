아우디 '더 뉴 A6' 출격…베스트셀러로 韓 시장 재공략

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"핵심 모델로 성장 견인"…韓 시장 공략 본격화

디지털·안락함·스포티함 결합해 '경쟁력 강화'

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아가 베스트셀러 'A6'를 앞세워 한국 시장 재공략에 나섰다. '더 뉴 A6'를 통해 프리미엄 세단 경쟁력을 끌어올리는 동시에, 브랜드 반등의 중심축을 다시 세우겠다는 전략이다.

(왼쪽부터)스티브 클로티 아우디 코리아 사장, 마르코 슈베르트 아우디 AG 세일즈·마케팅 총괄, 게르놋 될너 아우디 AG 회장이 20일 서울에서 열린 '더 뉴 아우디 A6' 출시 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

아우디코리아는 20일 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 크리스탈볼룸에서 더 뉴 아우디 A6를 공개했다. A6는 국내에서 12만대 이상 판매된 아우디 대표 모델로, 이번 신형 역시 브랜드 반등을 이끌 핵심 차종으로 활용될 전망이다.

'더 뉴 A6'는 차세대 내연기관 플랫폼 PPC(Premium Platform Combustion)를 기반으로 개발됐다. 'MHEV 플러스' 마일드 하이브리드 시스템을 적용해 주행 상황에 따라 동력 개입을 확대하며 효율과 성능을 동시에 개선했다.

파워트레인은 가솔린과 디젤 전 라인업으로 구성된다. 40 TFSI는 203.9마력, 45 TFSI 콰트로는 271.9마력, 55 TFSI 콰트로는 367마력의 성능을 발휘하며, 디젤 40 TDI 콰트로는 204마력과 40.8kg·m의 토크를 확보했다.

공력 성능도 강화됐다. 공기저항계수(Cd) 0.23을 달성해 연비 개선은 물론 주행 중 정숙성까지 끌어올렸다.

디자인은 절제된 우아함과 역동성을 강조했다. 매립형 도어 핸들을 적용해 공력 효율과 외관 완성도를 동시에 높였다.

더 뉴 아우디 A6. [사진=아우디코리아]

조명 기술은 이번 모델의 핵심 변화다. 매트릭스 LED와 디지털 라이트, 2세대 OLED 테일라이트를 적용해 주행 상황에 따라 다양한 시그니처를 구현하고 정보 전달 기능까지 확장했다.

실내는 디지털 중심으로 재구성됐다. 11.9인치 버추얼 콕핏과 14.5인치 MMI 디스플레이, 10.9인치 조수석 디스플레이로 구성된 파노라믹 디지털 환경을 통해 직관적인 사용자 경험을 제공한다.

ADAS도 전면 강화됐다. 어댑티브 크루즈 어시스트 플러스 등 다양한 운전자 보조 기능을 통해 주행 편의성과 안전성을 동시에 확보했다.

아우디는 '더 뉴 A6'를 프리미엄 세단 핵심 모델로 규정했다. 디자인과 디지털 경험, 주행 성능의 균형을 통해 비즈니스 세단의 기준을 끌어올린다는 전략이다.

더 뉴 아우디 A6. [사진=아우디코리아]

게르놋 될너 아우디 AG 회장은 "'더 뉴 A6'는 아우디의 새로운 방향성을 담은 모델로, 정제된 디자인과 향상된 디지털 경험, 스포티함과 안락함을 결합한 주행 감각을 제공한다"며 "한국 시장에서 핵심 모델로 자리매김해 성장 전략을 이끄는 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "아우디는 한국 시장에 대한 확고한 의지를 가지고 있으며, 지속적인 투자와 장기적인 관점에서 함께할 것"이라고 강조했다.

마르코 슈베르트 세일즈·마케팅 총괄은 "한국은 세계에서 가장 경쟁이 치열한 프리미엄 세단 시장 중 하나"라며 "더 뉴 A6는 디자인과 혁신, 안락함 전반에서 C세그먼트의 새로운 기준을 제시하며 아우디의 입지를 한층 강화할 것"이라고 말했다.

스티브 클로티 아우디코리아 사장은 "한국은 디자인과 기술, 브랜드 경험 전반에 걸쳐 높은 기준을 요구하는 시장"이라며 "이러한 고객 기대가 아우디를 지속적으로 진화시키고 있다"고 설명했다.

이어 "아우디코리아는 올해 긍정적인 흐름 속에서 출발했으며, 국내 누적 판매 30만대 달성을 앞두고 있다"며 "A6는 그동안 12만대 이상 판매되며 꾸준한 수요를 입증한 모델"이라고 덧붙였다.

chanw@newspim.com