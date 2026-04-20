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"가까이 더 빠르게"...이케아, 브랜드 전략 전면 재정비

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AI 핵심 요약

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  • 이케아 코리아가 20일 리테일 전략을 전면 손질했다.
  • 도심형 매장 확대와 물류 서비스를 강화한다.
  • 무타공 제품 출시에는 선을 그으며 브랜드 철학을 유지한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이케아 홈 리이매진 미디어 데이...향후 리테일 계획 공유
복합 쇼핑몰 입점 형태 도심형 매장 확대...접근성 높여
인테리어 리모델링 서비스 확대...고객 설치 부담 줄였다

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 이케아 코리아가 실적 반등을 위해 사업 구조 전환에 속도를 내고 있다. 도심형 매장 확대와 물류 서비스 강화에 나서며, 기존 대형 오프라인 매장 중심 전략에서 벗어나기 위한 행보로 해석된다.

다만 오늘의집, 쿠팡 등 이커머스를 중심으로 확산 중인 '무타공' 제품군 확대에는 선을 긋는 모습이다. 고객 편의성 제고 흐름은 수용하되, 조립과 설치를 포함한 가구 본연의 사용 경험과 브랜드 철학은 유지하겠다는 전략으로 풀이된다.

◆ "이케아가 리모델링 서비스를?"...이케아, 리테일 전략 전면적 손질

20일 업계에 따르면 이케아가 실적 반등을 위해 리테일 계획, 브랜드 방향성 등에 대대적 개선 작업에 나섰다. 이케아는 대형 오프라인 매장 중심의 매출 구조를 갖고 있는데, 소비자의 온라인 선호 현상에 부응해 다양한 리테일 서비스를 추가하면서다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 이사벨 푸치(Isabel Puig) 이케아 코리아 대표 겸 최고지속가능성책임자(CSO, Chief Sustainability Officer)가 향후 리테일 계획에 대해 소개하고 있다. 2026.04.20 stpoemseok@newspim.com

이날 이케아는 서울 강서 소재 마곡 NSP 홀에서 '이케아 코리아 홈 리이매진 미디어 데이'를 개최했다. 이 자리에서 이사벨 푸치(Isabel Puig) 이케아 코리아 대표 겸 최고지속가능성책임자(CSO, Chief Sustainability Officer) 등 이케아 주요 경영진이 참석해 브랜드 방향성과 리테일 전략에 대해 소개했다.

우선 이케아는 고객 접근성을 높이기 위해 도심형 매장을 확대한다는 방침이다. 원래 ​이케아는 광명 등 도시 외곽에 약 30000㎡(제곱미터) 규묘의 대형 매장을 중심으로 운영됐는데, 이러한 모델은 고객 접근성이 떨어진다는 지적이 지속적으로 제기됐다.

이에 이케아는 지난해 11월 광주 롯데백화점에 오픈한 '이케아 롯데 광주점'을 시작으로, 오는 2027년까지 인천·대구·대전에 동일한 포맷의 도심형 매장을 추가로 선보일 예정이다. 복합 쇼핑몰에 입점한 1000㎡ 이하 규모의 매장을 통해 고객이 생활권 안에서 이케아를 보다 쉽게 경험할 수 있도록 한다는 복안이다.

이사벨 푸치 대표는 "지난 2023년부터 13개의 팝업스토어를 다양한 형태로 운영하며 소비자들이 이케아로부터 원하는 게 무엇인지 파악했다"며 "그 결과 1000㎡ 이하의 엄선된 매장을 운영하는 것이 소비자의 좋은 반응을 이끈다는 것을 확인했다"고 말했다.

그러면서 "장을 보러 가는 길에 이케아를 들를 수 있다면, 소비자들이 좋게 생각할 것"이라며 "큰 대형 매장을 방문하든, 도심형 매장을 가든 동일한 이케아의 브랜드를 경험할 수 있다"고 말했다.

서비스 측면에서는 배송과 픽업, 상담 전반에서 고객 편의성과 선택의 폭을 넓힌다. 택배 배송에 '내일 도착 배송'을 도입하고, 가구 배송은 수령 방식과 시간대 선택을 세분화하는 한편, 온라인이나 전화 주문 후 매장에서 제품을 수령하는 픽업 서비스도 새롭게 선보인다.

이와 함께 인테리어 디자이너와의 일대일 상담 기반 공간 스타일링 서비스를 모든 도심형 매장에서 운영하고, 파트너사와 협업해 주방 인테리어 시공까지 지원하는 등 서비스 범위를 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

매장 경험을 강화하기 위한 참여형 프로그램도 확대한다. 영감을 주는 이벤트와 워크숍을 통해 고객이 쇼핑 외에도 다양한 목적으로 매장을 방문할 수 있도록 한다는 계획이다. 그 일환으로 내달 16일에는 이케아 광명점과 동부산점에서 매장 내 5km(킬로미터) 러닝 이벤트 '헤이 런(Hej Run)'을 진행하며, 시즌 식재료를 활용한 푸드 메뉴와 지역 사회와 연계한 프로그램도 확대한다.

◆ "브랜드 철학은 지킨다"...이케아, 무타공 제품 출시에는 선 그어

다만 이케아는 이커머스를 중심으로 빠르게 판매량이 증가 중인 무타공 제품 출시에 대해서는 부정적인 입장을 고수했다. 무타공 제품의 경우 상대적으로 정형화된 디자인이 주를 이루기 때문에 주거 환경에 대한 브랜드 철학이 훼손될 수 있다는 이유에서다.

이러한 기조는 리모델링 서비스에서도 반영된 것으로 보인다. 이케아는 플래닝부터 설치까지 여러 단계를 요구하는 주방 공간에 한해서만 해당 서비스를 제공한다. 이케아 공식 협력사가 상담, 인테리어시공, 키친설치 등 모든 과정을 책임지기 때문에 특정 개인에 맞춘 설계가 가능하다. 이는 '나답게 사는 집을 완성할 수 있도록 돕는다'는 이케아의 브랜드 철학과 일맥상통하는 부분이다.

박유리 이케아 코리아 컨트리 마케팅 매니저는 "아직 무타공 제품 출시나 주방 외 가구에 대한 리모델링 서비스 적용 등은 고려하지 않고 있다"며 "고객의 편리성과 브랜드 철학 사이에서 협치점을 찾기 위해 노력했다"고 설명했다. 

stpoemseok@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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