이케아 코리아, 강주은과 함께 '이유 있는 주방' 쇼룸 공개

방송인 강주은씨의 실제 생활 반영한 주방

내달 28일까지 주방 제품 할인 행사 진행

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 '모든 시작은 주방에서' 캠페인의 일환으로 방송인 강주은과 함께 '이유 있는 주방' 쇼룸을 이케아 전 매장에서 공개한다고 26일 밝혔다.

이번 쇼룸은 방송인 강주은이 가족을 위해 요리하고 함께 생활하는 모습을 반영해, 주방을 가족의 대화와 온기가 시작되는 공간으로 구성했다. 단순히 이상적인 주방을 제시하는 데 그치지 않고, 다양한 생활 방식에 유연하게 적용할 수 있는 홈퍼니싱 아이디어를 제안하는 데 초점을 맞췄다.

[사진=이케아 코리아]

이러한 콘셉트는 공간 구성과 제품 선택에 반영됐다. 아일랜드 키친, 워크 키친, 팬트리, 다이닝 공간으로 구분된 각 영역은 하나의 생활 동선 안에서 유기적으로 이어지도록 설계됐다.

쿵스포르스(KUNGSFORS) 서스펜션 레일과 선반은 조리 도구를 효율적으로 정리할 수 있도록 돕고, 리사보(LISABO) 테이블은 가족이 함께하는 식사 공간에 따뜻한 분위기를 더한다. 또한 에케트(EKET) 수납장은 다양한 조합이 가능한 모듈형 구조로 공간 활용도를 높여 실제 생활에 최적화된 주방 환경을 완성한다.

이케아 코리아는 내달 28일까지 이케아 무료 멤버십 프로그램 이케아 패밀리 및 이케아 비즈니스 네트워크 멤버를 대상으로 주방 다이닝, 키친 시스템, 주방용품, 푸드 등 다양한 주방 관련 제품 할인 행사를 진행한다. 할인은 이케아 전 매장과 공식 온라인 몰, 모바일 앱, 그리고 원격 주문 서비스 '헤이(Hej) 전화 주문' 이용 시 적용된다.

이케아 코리아 관계자는 "방송인 강주은과 함께 만든 이번 룸셋은 실제 생활에 도움이 되는 주방 아이디어를 제안하는 데 초점을 맞췄다"며 "많은 고객이 자신의 생활 방식에 맞는 아이디어를 발견하고, 주방에서 가족과 함께하는 시간이 더욱 자연스럽게 이어지기를 바란다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com