유은혜 예비후보 "장애인의 날, 365일의 권리로... 경계 없는 학교 실현"

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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 제46회 장애인의 날을 맞아 "장애가 차별과 시혜의 꼬리표가 되지 않는 '경계 없는 학교'를 만들겠다"며 포용교육에 대한 강력한 의지를 피력했다.

장애 학생들의 교육권 보장을 위한 구체적인 청사진을 발표했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

유 예비후보는 20일 경기도경제과학진흥원에서 열린 '제46회 장애인의 날 기념식'에 참석해 장애인 가족과 관계자들을 격려하고, 장애 학생들의 교육권 보장을 위한 구체적인 청사진을 발표했다.

유 예비후보는 이날 축사를 통해 "누군가에게는 당연한 일상이 다른 누군가에게는 간절한 바람일 수 있다"며 "교육은 그 간극을 줄이고 모두가 함께 살아가는 사회를 만드는 가장 중요한 출발점"이라고 강조했다.

그는 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어 '마음의 문턱'까지 허무는 교육을 강조하며, "장애인의 날이 단 하루의 기념일이 아니라 365일 우리 모두의 행복한 일상이 되도록 경기 교육 현장에서부터 '다함께 교육'을 실천하겠다"고 약속했다.

유 예비후보는 포용교육 실현을 위한 '특수교육 6대 정책'을 공식 제시했다. 주요 내용으로는 ▲일반학교 내 병설 특수학교 모델 도입▲통합교육의 질 지표 마련▲특수학급당 학생 수 감축▲장애 학생 생애주기별 맞춤형 지원 등이 포함됐다.

특히 일반학교 부지 내에 특수학교를 설치하는 '병설 모델'은 장애·비장애 학생이 자연스럽게 어우러지면서도 전문적인 특수교육 서비스를 제공받을 수 있는 혁신적인 대안으로 주목받고 있다.

실질적인 경제적 자립을 위한 파격적인 공약도 내놨다. 유 예비후보는 "장애인 고용 의무를 채우지 못해 매년 사라지는 고용부담금 400억 원을 장애 학생들의 자립을 위한 일자리와 소득으로 연결하겠다"며 "배움이 곧 삶과 직업으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

유은혜 예비후보는 "배움이 곧 삶과 직업으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.[사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

마지막으로 유 예비후보는 "특수교육의 끝은 결국 아이들의 자존을 향해야 한다"며 "어떤 아이도 교육의 변방에에서 외롭거나 슬프지 않게 진정한 연대와 권리가 보장되는 포용교육의 장을 열겠다"고 덧붙였다.

beignn@newspim.com