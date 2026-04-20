한울원전본부, '전국 청소년 댄스 페스티벌' 예선 참가 접수...내달 5~25일

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참가자격, 전국 중고생 3~12인 댄스팀...안무 동영상·신청서 제출

7월17일 본선...18일, 결선·개인 배틀전

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 한울원자력본부가 '전국 청소년 댄스페스티벌' 예선 참가자 신청을 접수한다. 접수 기간은 5월 4일부터 25일까지며 대상은 전국 중·고등학교 재학생 댄스팀이다.

올해로 제3회를 맞는 한울 열광문화제의 대표 프로그램인 '전국 청소년 댄스 페스티벌'은 오는 7월 17일부터 18일까지 이틀간 펼쳐진다.

경북 울진의 한울원전본부가 전국 청소년들위 꿈과 성장을 응원하기위해 마련한 '전국 청소년 댄스페스티벌'.[사진=한울원전본부]2026.04.20 nulcheon@newspim.com

'전국 청소년 댄스 페스티벌'은 중·고등학생이 주도적으로 참여하는 무대를 통해 울진 지역을 대표하는 청소년 문화 축제로 자리매김하기 위해 마련됐다.

한울원전본부 관계자는 "'전국 청소년 댄스 페스티벌'은 장르 제한 없이 다채로운 퍼포먼스를 선보일 수 있으며 창의성, 협동심 등 참가 팀의 역량 발휘를 통한 성장의 기회를 제공하기 위해 마련했다"고 행사 배경을 설명했다.

참가 자격은 전국 중·고등학생 3~12인으로 구성된 댄스팀이다. 오는 5월 4일부터 5월 25일까지 예선 안무 동영상과 신청서를 제출하면 된다.

예선에서 20개 팀을 선발해 본 행사 첫날인 오는 7월 17일 본선에 이어 이튿날인 18일에 결선과 개인 배틀전이 진행될 예정이다. 자세한 내용은 한울본부 홈페이지 공지사항 게시판과 한울본부 인스타그램에서 확인할 수 있다.

결선 결과에 따라 대상(한울원자력본부장상) 1 팀, 금상 2 팀, 은상 3 팀(무용 장르 특별상 1 팀 포함), 동상 4 팀과 개인 배틀전 결과에 따라 우승 1 명, 준우승 2 명, 3등 3명에게 상패와 장학금이 수여된다.

이세용 한울원전본부장은 "청소년들이 서로의 꿈을 응원하고 성장하는 무대가 되도록 내실 있게 대회를 준비할 것"이라며 "울진의 지속가능한 청소년 문화 행사로 정착하기 위해 매년 정기적으로 개최하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com