장동혁 "한미동맹 신뢰 토대 재확인…'힘에 의한 평화' 공조 강화"

8박10일 미국 방문 후 20일 기자간담회 개최

"李 정권 외교 참사 속 국익 위해 방미…조야와 경제·안보 논의"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 20일 기자간담회를 열고 8박 10일의 방미 일정 성과를 공유하며 한미 동맹 강화와 실질적인 경제 협력 채널을 구축했다고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 간담회에서 "지방선거를 앞두고 논란이 있을 것을 예상했지만, 이재명 정권의 잇따른 외교 참사로 대한민국이 심각한 위기에 직면해 있다고 판단해 방미를 결정했다"며 "시종일관 국익을 중심에 두고 전략적 정당 외교를 펼쳤다"고 방미 배경을 설명했다.

장 대표는 이번 방미 성과를 크게 세 가지로 요약했다.

우선 장 대표는 미국 측과 실질적인 핫라인을 구축해 한미 동맹의 신뢰 토대를 재확인했다고 강조했다. 그는 "이재명 정부의 외교적 시각과 달리 대한민국 국민의 한미 동맹에 대한 지지와 신뢰는 확고하다는 점을 설득했다"며 "이를 위해 국민의힘이 미국 공화당을 중심으로 한 보수 진영과 더욱 단단히 공조하기로 뜻을 모았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 방미 성과 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.04.20 mironj19@newspim.com

둘째로, 한반도 안보와 관련해 미국 조야의 확고한 기조를 확인했다고 전했다. 장 대표는 "미국 측은 북한의 핵·미사일 도발을 매우 심각하게 인식하고 있으며, 대북 유화책을 지지하는 인사는 단 한 명도 없었다"며 "국민의힘 역시 '힘에 의한 평화' 기조를 재확인하고, 한미 동맹 중심의 안보 강화에 긴밀히 협력하기로 했다"고 밝혔다.

마지막으로 경제 현안과 관련해 우리 기업들의 애로 사항을 전달하고 소통 창구를 확보했다고 덧붙였다. 장 대표는 "미국 측은 정부의 정책과 한국 내 미국 기업의 차별 문제에 대해 깊은 우려를 표했다"며 "저는 야당 대표로서 국익을 위해 비자 문제 해결 등을 강력히 요청했고, 미 국무부 고위 관계자로부터 사소한 문제라도 즉각 소통하겠다는 확답을 받았다"고 강조했다.

아울러 장 대표는 "미국 측은 이재명 대통령의 이스라엘 관련 발언 등 현 정부의 외교 행보를 매우 심각하게 보고 있다"며 "앞으로도 국민의힘은 이번에 구축한 소통 채널을 기반으로 흔들리는 한미 관계를 보완하고, 경제 회생과 민생 회복을 위해 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편, 장 대표는 방미 성과에 대한 평가나 만난 인사들의 구체적 직급을 묻는 질문에 "외교 관례상 비공개를 전제로 한 브리핑 내용을 공개하는 것은 적절치 않다"며 "악조건 속에서도 야당 대표로서 할 수 있는 역할을 최대한 했다"고 답했다.

allpass@newspim.com