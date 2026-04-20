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아모레·LG생건, 1분기 실적 희비 교차…성장 전략이 성적표 갈랐다

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AI 핵심 요약

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  • 증권가 아모레퍼시픽 20일 1분기 실적 호조 전망했다.
  • 아모레퍼시픽 매출 5.6% 증가 영업이익 1245억원 기록한다.
  • LG생활건강 매출 6.3% 감소 영업이익 60% 급감한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아모레, 1분기 실적 선방…LG생건 매출·영업익 동반 역성장
아모레, 탈중국 전략 효과...LG생건, 뷰티 부진·중국 의존 구조 '한계'

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 올해 1분기 실적이 엇갈릴 전망이다. 아모레퍼시픽은 외형 성장과 수익성 두 마리 토끼를 다잡은 반면 LG생활건강은 매출과 이익이 동반 감소할 것으로 예상된다.

증권가에서는 글로벌 확장과 중국 의존이라는 전략 차이가 성적표를 갈랐다는 분석이 나온다.

아모레퍼시픽 로고(사진 왼쪽), LG생활건강 로고. [사진=각사 제공]

◆아모레는 선방, LG생건은 역성장

20일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 아모레퍼시픽의 올 1분기 매출은 1조1127억원으로 전년 대비 5.6% 증가할 것으로 예상된다.

이 기간 영업이익은 1245억원으로 전년(1177억원)을 웃돌며 수익성 방어에 성공할 전망이다.

반면 LG생활건강은 1분기 매출이 1조5903억원으로 전년 대비 6.3% 감소하고, 영업이익은 512억원으로 전년(1424억원) 대비 60% 이상 급감할 것으로 관측됐다. 외형과 수익성이 동시에 위축되는 흐름이 수치로 확인되는 모습이다.

아모레퍼시픽과 LG생활건강의 2026 1분기 전망치. [AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆'성장 전략'이 희비 갈랐다...아모레, 탈중국 전략 결실

양사의 실적 전망을 가른 핵심 변수는 성장 전략이다. 아모레퍼시픽은 북미·유럽 중심으로 사업 무게를 옮기며 중국 의존도를 낮춰왔다. 라네즈·이니스프리 등 글로벌 중가 브랜드를 앞세워 온라인·소셜미디어 채널을 강화하고, 현지 유통망을 확대해 온 전략이 실적 회복으로 이어지고 있다는 평가다.

여기에 비효율 브랜드 정리와 채널 구조 개선 등 지난 2년 간 추진해 온 구조조정 효과도 이번 분기부터 본격 반영될 것으로 시장은 보고 있다.

특히 해외 사업은 지역별 온도차가 뚜렷할 전망이다. 이승은 유안타증권 연구원은 "중화권은 구조조정 영향으로 매출이 23% 감소하며 손익분기점(BEP) 수준에 머무는 반면, 미주는 보수적인 매입 기조에도 9% 안팎의 성장세를 유지할 것"이라며 "유럽 역시 전쟁 여파에도 3% 안팎의 제한적 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 분석했다.

LG생활건강 더후 '더 시크릿 오브 NAD' 팝업스토어 전경. [사진=LG생활건강]

◆LG생건, 화장품 부진 직격탄…중국 의존 구조 '발목'

반면 LG생활건강은 화장품 사업 부진이 실적 발목을 잡고 있다. 면세를 포함한 주요 채널 매출이 줄어든 가운데 브랜드력 회복을 위한 물량 조절과 희망퇴직 관련 일회성 비용 400억원가량까지 반영되며 수익성이 크게 훼손된 것으로 분석된다.

여기에 중국 소비 트렌드 변화로 프리미엄 브랜드 경쟁력이 약화된 점도 부담 요인이다. 이에 따라 뷰티 사업부의 이익 기여도가 급격히 축소되면서 전사 실적 역시 시장 기대치를 밑돌 가능성이 크다는 관측이다.

김명주 한국투자증권 연구원은 "전사 이익에서 뷰티 사업부 비중이 크게 낮아진 상황"이라며 "중국 소비 패턴 변화 등을 감안하면 향후 시장이 회복되더라도 과거와 같은 수혜를 기대하기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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