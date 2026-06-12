전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

중동발 물가 압박 속 '수출 호황'…정부 "경기 회복에도 민생 부담 우려"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 재정경제부는 12일 우리 경제가 수출과 심리 개선으로 회복 중이라 진단했다
  • 반도체 중심 수출·증시·심리지표는 개선됐지만 생산·고용 부진과 물가 상승으로 민생 부담이 커졌다
  • 정부는 중동 긴장·국제유가·공급망 불안을 최대 변수로 보고 비상 체제 유지와 물가 안정 대책을 강화하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부 "수출·소비 개선세 지속" 경기 회복 진단
취업자 감소·물가 상승에 서민 체감경기 부담
중동전쟁 장기화 속 유가·통상환경 불확실성↑

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 반도체 중심 수출 호조와 소비·기업심리 개선을 근거로 경기 회복 흐름이 이어지고 있다고 진단했다. 다만 중동지역 긴장 장기화로 국제유가와 원자재 가격이 오르면서 물가 상승 압력이 확대되고, 취업자 수가 감소세로 돌아서는 등 민생 부담은 커지고 있다고 분석했다.

재정경제부는 12일 발간한 '최근 경제동향(그린북) 6월호'에서 "최근 우리 경제는 수출 호조와 소비·기업심리 개선 등 경기 회복 흐름이 이어지고 있으나, 중동전쟁 등에 따른 불확실성이 지속되는 가운데 물가 상승과 고용 둔화 등 민생 부담이 우려된다"고 밝혔다. 수출과 심리 지표는 개선되고 있지만, 생산·고용·물가의 체감 여건은 아직 충분히 따라오지 못하고 있다는 평가다.

경기 회복의 중심에는 수출이 자리했다. 5월 수출은 반도체 호조에 힘입어 전년 동월 대비 53.2% 증가한 877억5000만달러를 기록했다. 수출 증가율이 수입 증가율(20.8%)을 크게 웃돌면서 무역수지는 269억5000만달러 흑자를 냈다. 반도체 업황 개선과 글로벌 인공지능(AI) 투자 확대가 수출 증가세를 이끌고 있다는 분석이다.

지역별로는 중국(+80.9%)과 미국(+59.1%), 아세안(+58.4%)에서 고르게 증가했다. 일평균 수출액도 42억8000만달러로 전년보다 60.7% 늘었다. 다만 자동차(-5.9%)와 일반기계(-6.3%) 수출은 오히려 줄어, 수출 호조가 반도체·정보통신(IT) 분야에 집중되는 구조적 편중 현상은 지속됐다.

내수 쪽 심리도 개선 흐름을 보였다. 5월 소비자심리지수(CSI)는 106.1로 전월보다 6.9포인트(p) 상승했고, 전산업 기업심리지수(CBSI)도 98.9로 4.0p 올랐다. 6월 전망지수도 함께 상승해 소비와 투자에 대한 기대가 조금씩 살아나는 모습이다. 경기 선행지수 순환변동치도 0.6p 오르며 향후 흐름에 대한 기대를 뒷받침했다.

금융시장도 회복 기대를 반영했다. 5월 코스피는 한 달 새 28.45% 급등해 8476.15포인트로 마쳤다. 이는 4월 말(6598.87포인트) 대비 1877.28포인트 상승한 것으로, 반도체 경기 호황 기대와 기업실적 개선 전망이 겹쳤다는 해석이다. 같은 기간 코스피 외국인 보유 비중은 37.80%에서 40.01%로 확대됐다. 다만 이런 금융시장 반등이 실물경제 전반의 개선으로 곧바로 이어지는지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 신중론이 제기된다.

실물경제 곳곳에서는 회복의 온기가 아직 충분히 퍼지지 못하고 있다. 4월 전산업 생산은 전월 대비 0.6% 감소했는데 이 중 광공업 생산이 0.7%, 서비스업 생산이 1.0%, 건설업 생산이 1.4% 각각 줄었다. 특히 건설업 부진이 18개월 이상 길어지면서 생산과 고용에 동시에 부담을 주고 있다는 평가가 나온다.

고용시장도 흔들렸다. 5월 취업자는 2916만명으로 지난해 같은 달보다 4만명 감소했다. 올해 들어 이어지던 증가세가 감소세로 전환된 것이다. 같은 기간 고용률도 63.3%로 0.5%p 하락했다. 종사상 지위별로는 상용직(-7000명)과 임시직(-12만1000명)이 줄고 일용직(+1만4000명)만 늘어, 고용의 질 측면에서도 우려가 제기된다.

물가도 다시 상승 압력이 강해졌다. 5월 소비자물가는 전년 동월 대비 3.1% 올라 전달(2.6%)보다 상승폭이 확대됐다. 생활물가 상승률은 3.3%, 식료품·에너지를 제외한 근원물가는 2.5%를 기록했다. 국제유가 상승이 에너지 가격과 운송비, 서비스 가격으로 옮겨가며 물가 전반을 밀어올리고 있다는 분석이다. 5월 말 원·달러 환율도 1507.9원까지 올라 수입물가 부담을 키웠다.

세계경제는 완만한 성장세를 이어가고 있지만, 중동지역 긴장 장기화로 국제유가가 급등하며 에너지 가격 변동성이 커지고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 등이 모두 상승 흐름을 보였고, 이는 국제금융시장 변동성과 함께 국내 물가 압력으로 이어질 가능성이 크다는 관측이다. 여기에 주요국 통상정책 변화와 글로벌 공급망 불안까지 겹치면서, 향후 세계경제는 성장세 둔화와 물가 상방 압력을 동시에 받을 수 있다는 우려가 제기된다.

반도체와 미국, 중국 국기 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

미국경제는 고용 증가가 이어지는 가운데 5월 소비자물가가 전년 동월비 4.2% 상승하며 3년 1개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했고, 근원물가도 2.9% 상승했다. 중국경제는 5월 수출이 전년 동월비 19.4% 증가하며 확대 흐름을 보였고, 소비자물가는 1.2%로 전월 수준을 유지했다.

일본경제는 1분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.5% 증가했고, 4월 산업생산과 수출도 각각 0.8%와 14.8% 증가해 회복 흐름을 이어갔다. 유로존은 1분기 GDP가 전기보다 0.2% 감소했고, 5월 소비자물가 상승률은 3.2%로 확대됐다.

정부는 향후 경기 흐름의 최대 변수로 중동지역 긴장과 국제유가 변동성을 꼽았다. 유가 상승과 공급망 불안이 길어질 경우 물가 압력이 더 커지는 동시에 소비와 투자 심리를 위축시킬 수 있다는 판단이다. 여기에 주요국 통상정책 변화와 글로벌 금융시장 변동성도 수출 회복세를 제약할 수 있는 위험요인으로 지목된다.

재경부는 "비상경제 대응체계를 유지하면서 고유가 피해지원금 등 추가경정예산 사업을 신속히 집행하고, 주요 품목 수급 관리와 물가 안정 대책을 강화할 방침"이라며 "에너지·금융시장·실물경제 동향을 상시 점검하며 시장 불안이 커질 경우 신속 대응에 나서겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
사진
윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동