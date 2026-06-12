에쎈테크, 냉동볼밸브 해외 공급 확대

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 냉동공조 부품 전문기업 에쎈테크가 냉동볼밸브를 중심으로 해외 공급 기반을 확대하고 있다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 국내 매출 중심이었던 기존 사업구조에서 벗어나 북미와 유럽 등 해외 시장 대응 역량을 높이며 매출 구조 다변화를 추진 중이다. 수출 물량 증가와 글로벌 시장에서의 제품 단가 인상이 실적 안정화에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.

해외 시장 확대에 주력하는 제품은 R-744(CO2) 냉매용 압력 릴리프 일체형 냉동볼밸브와 일반 냉동볼밸브다. 압력 릴리프 일체형 제품은 친환경 자연냉매인 CO2를 사용하는 냉동공조 시스템에 적용할 수 있도록 안전성과 활용 편의성을 높인 것이 특징이다.

에쎈테크 로고. [사진=에쎈테크]

에쎈테크는 미국 UL 인증을 기반으로 해외 시장에서 제품 공급을 이어가고 있다. 향후 추가 인증 확보와 신규 고객사 발굴을 병행하며 북미와 유럽 시장을 중심으로 글로벌 공급 기반을 점진적으로 확대할 계획이다.

김성범 에쎈테크 대표이사는 "해외 시장에서 제품 경쟁력을 높이고 안정적인 공급 기반을 확보하는 데 역량을 집중하고 있다"며 "수출 비중 확대와 글로벌 공급망 다변화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com