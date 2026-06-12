세미티에스, 올 1분기 매출 127억원·전년比 130% ↑

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 반도체 자동 물류 반송 시스템(AMHS) 통합 솔루션 기업 세미티에스가 2026년 올해 1분기 매출액 127억원, 영업이익 45억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 1분기 매출액은 전년 동기 대비 130% 증가했으며, 영업이익은 328% 늘어났다. 회사에 따르면 고부가가치 솔루션 중심의 사업 구조와 안정적인 수주 기반을 바탕으로 30%대의 높은 영업이익률을 기록했다.

세미티에스는 반도체 제조공정 내 물류 이송 효율을 높이는 AMHS 분야에서 자체 기술력을 바탕으로 사업을 확대해왔다. 수주잔고 확보로 인해 남은 2026년 실적 가시성도 높은 상황이다.

세미티에스 로고. [사진=세미티에스]

코스닥 상장 이후 확보된 자금을 바탕으로 자율주행 기반의 3세대 공중 이송 로봇(AMR) 상용화에 속도를 낼 계획이다. 반도체를 넘어 이차전지, 바이오 등 첨단 산업 분야로 적용 영역을 확대한다는 전략이다.

민남홍 대표이사는 "1분기 실적은 세미티에스의 기술력과 사업 경쟁력이 실제 수익성으로 이어지고 있음을 보여주는 결과"라며 "코스닥 상장을 계기로 글로벌 반도체 및 첨단 산업 물류 시장에서 경쟁력을 강화하고, AMHS 토탈 솔루션 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

한편 세미티에스는 설립 이후 무차입 경영 기조를 유지하고 있으며, 상장자금을 포함해 약 600억원의 금융자산을 보유하고 있다. 회사는 우수한 재무 건전성을 기반으로 연구개발과 생산 역량 확대에 나서고 있다.

nylee54@newspim.com