더블유게임즈, 소셜카지노 DTC 확대…매출 비중 38.7% 기록

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올 1분기 변동비 비중 25%…전년 대비 6%p 개선

구글·애플 인앱 외부결제 도입 대상 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 소셜카지노 사업에서 직접판매(DTC, Direct-to-Consumer) 매출 확대를 통해 수익성 개선을 추진하고 있다고 12일 밝혔다.

더블유게임즈에 따르면 2026년 1분기 기준 소셜카지노 DTC 매출 비중은 38.7%를 기록했다. 전년 동기 대비 약 4배 증가한 수준이다. 회사는 올해부터 도입한 인앱 외부결제가 DTC 매출 확대에 영향을 줬다고 설명했다.

더블유게임즈는 올해 1월부터 구글과 애플 플랫폼 내 인앱 외부결제를 순차적으로 도입하고 있다. 초기에는 핵심 VIP 이용자를 중심으로 적용했으며, 현재는 일반 VIP 이용자층까지 대상을 확대했다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

회사는 이용자가 한 번 외부결제 방식을 선택하면 이후 동일 결제 수단이 자동 적용되는 구조로 설계해 결제 전환을 유지하고 있다고 설명했다.

DTC 비중 확대는 비용 구조에도 반영됐다. 더블유게임즈의 2026년 1분기 변동비 비중은 매출 대비 25%로, 전년 동기 31%보다 6%포인트 낮아졌다. 회사는 플랫폼 수수료 부담 감소가 변동비 비중 개선에 영향을 미쳤다고 보고 있다.

글로벌 모바일 플랫폼 환경도 자체 결제 채널 확대와 관련한 변수로 제시됐다. 더블유게임즈는 미국 글로벌 플랫폼 업체의 외부결제 허용 움직임과 유럽연합(EU)의 디지털시장법(DMA) 시행 등 플랫폼 규제 변화로 게임업계의 자체 결제 채널 강화 전략이 확대되고 있다고 설명했다.

더블유게임즈는 현재 DTC 적용 대상 국가와 이용자층을 단계적으로 확대하고 있다. 회사는 글로벌 상위 소셜카지노 업체들의 DTC 매출 비중이 약 40% 수준인 점을 고려하면 추가 확대 여지가 있다고 보고 있다.

더블유게임즈 관계자는 "인앱 외부결제 도입 이후 DTC 매출 비중이 확대되며 수익 구조 개선 효과가 나타나고 있다"며 "소셜카지노 사업의 현금흐름을 기반으로 DTC 경쟁력을 강화하고 수익성과 사업 안정성을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com