배종호號 국방홍보원 출범… "AI·스마트 미디어로 군 신뢰 회복"

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KBS 출신 언론인… 개방형 공모 통해 제16대 원장 취임

정치적 중립·정신전력 강화 강조…"국민과 군 잇는 플랫폼 구축"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 인공지능(AI)과 디지털 미디어 환경 변화에 대응해 '스마트 강군'의 대외 소통을 총괄할 국방홍보원이 새 수장을 맞았다.

국방부는 10일 서울 용산 국방홍보원 1스튜디오에서 배종호 제16대 국방홍보원장 취임식을 개최했다고 밝혔다. 배 원장은 개방형 직위 공모를 통해 임용된 외부 전문가로, 1987년 KBS 입사 이후 정치·사회부 기자, 뉴욕특파원 등을 지낸 정통 언론인 출신이다.

국방홍보원장직은 군의 대국민 소통 전략과 정책 메시지를 총괄하는 핵심 직위로, 최근에는 AI 기반 콘텐츠 제작과 디지털 플랫폼 대응 능력이 주요 역량으로 꼽힌다. 국방부는 "전문성과 현장 경험을 갖춘 인사를 통해 홍보 기능을 고도화하겠다는 방침 아래 이번 인선을 진행했다"고 밝혔다.

이두희 국방부 차관(왼쪽)이 10일 서울 용산구 국방홍보원에서 열린 제16대 국방홍보원장 취임식에서 배종호 신임 원장에게 국방홍보원기를 전달하고 있다. [사진=국방일보 제공] 2026.06.12 gomsi@newspim.com

배 원장은 2006년 KBS 퇴사 이후 세한대 교수, 한국정치평론가협회장 등을 역임하며 학계와 언론 비평 분야에서 활동해왔다. 언론·정책·학계를 두루 거친 경력이 국방홍보원의 전략 커뮤니케이션 역량 강화에 적합하다는 평가다.

이날 취임식에서 이두희 국방부 차관은 "다방면의 경륜과 전문성을 바탕으로 국방홍보원장 임무를 충실히 수행할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

배 원장은 취임사를 통해 △내란 완전 종식 △군 대국민 신뢰 회복 △홍보원 조직 신뢰 회복 △스마트 매체 기반 혁신을 핵심 과제로 제시했다. 특히 "국방홍보원은 국민과 군을 연결하고 장병에게 자긍심을 부여하며, 국제사회에 대한민국 국군의 가치를 알리는 플랫폼이 돼야 한다"고 밝혔다.

또 "정치적 중립을 기반으로 헌법적 가치에 입각한 군 정신전력 강화에 기여해야 한다"며 조직 운영 방향을 명확히 했다. 이어 "AI와 첨단 기술을 적극 도입하고 민·관·군 협력 체계를 강화해, 국민의 신뢰를 받는 미디어 기관으로 도약하겠다"고 강조했다.

국방홍보원은 국방일보, 국방TV, 국방FM 등을 운영하며 연간 수십만 건의 콘텐츠를 생산하는 국방부 산하 핵심 미디어 조직이다. 향후 AI 기반 영상 제작, 디지털 플랫폼 확장, 대외 메시지 통합 관리 등 기능 재편이 본격화될 전망이다.

gomsi@newspim.com