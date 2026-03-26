김승환 아모레퍼시픽 대표 "글로벌 시장 확장·AX 가속"

정기 주총 개최…"전략 시장서 사업 규모 키울 것"

아모레퍼시픽홀딩스 "주주환원 정책 계획대로 실행"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 김승환 아모레퍼시픽 대표이사는 "올해 비즈니스 성장세를 본격화하고 글로벌 시장에서의 영향력을 한 단계 더 끌어올리는 데 집중하겠다"고 강조했다.

김 대표는 26일 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사에서 열린 제20기 정기 주주총회에서 "지난해는 글로벌 리밸런싱, 수익 기반의 체질 개선, 신성장 채널 대응 노력에 대한 결실이 가시화되기 시작한 의미 있는 한 해였다"며 이같이 말했다.

26일 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사에서 열린 제20기 정기 주주총회 현장 모습. [사진=아모레퍼시픽 제공]

그는 "해외 시장에서는 핵심 브랜드들의 호실적과 신규 브랜드의 해외 진출 가속화로 글로벌 전역에 걸쳐 성장이 두드러졌으며 국내 시장에서도 온라인, MBS, 백화점 등 핵심 채널을 중심으로 매출이 증가했다"고 설명했다.

아모레퍼시픽의 지난해 연결 기준 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 4조2528억원, 영업이익은 52.3% 늘어난 3358억원을 기록했다.

아모레퍼시픽은 ▲글로벌 시장 개척 ▲비즈니스 성장 엔진 고도화 ▲인공지능(AI) 시대에 부합하는 경영 체질 강화 등 세 가지 전략 추진에 속도를 낸다.

김 대표는 "북미, 유럽, 인도 및 중동, 중국, 일본 및 아시아·태평양(APAC) 등 주요 전략 시장에서의 사업 확장에 속도를 높이고 글로벌 유통 및 소셜 플랫폼을 중심으로 디지털 마케팅을 강화할 것"이라며 "지역별 소비자 니즈에 민첩하게 대응할 수 있는 브랜드와 제품 포트폴리오를 통해 사업 규모를 키워나가겠다"고 말했다.

이어 "더마·메이크업·헤어 등 성장 잠재력이 높은 카테고리에 빠르게 대응하고 바이탈뷰티·디바이스 등 웰니스 영역에서의 도전과 시도도 활발히 이어가겠다"고 덧붙였다.

김 대표는 "데이터 기반 의사결정 시스템을 고도화하고 마케팅 전 과정의 AI 전환(AX)을 추진해 고객 대응 속도와 정확도를 높이겠다"며 "전사적으로 일하는 방식의 재정의를 통해 사업 환경의 변화를 빠르게 감지하고 즉각 대응할 수 있는 내부 역량을 구축하겠다"고 했다.

이날 주주총회에서는 제20기 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 사외이사 선임, 이사 보수한도 승인, 자기주식보유처분계획 승인 등 안건이 모두 원안대로 통과됐다.

아모레퍼시픽의 지주사인 아모레퍼시픽홀딩스도 이날 제67기 정기 주주총회를 열고 제67기 재무제표 승인과 정관 일부 변경, 이사 선임 등 상정된 안건을 원안대로 의결했다.

이상목 아모레퍼시픽홀딩스 대표는 "기업가치와 주주가치가 동반 성장하는 선순환 구조를 확고히 하겠다"라며 "중장기 주주환원 정책을 계획대로 실행함은 물론, 기업가치와 주주가치를 제고할 수 있는 정책적 고민과 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

아모레퍼시픽홀딩스는 2024년 말 중장기 배당 정책을 공표한 이후 현재까지 총 1600억원 규모의 자사주를 소각하고 75%의 배당성향을 유지하고 있다.

shl22@newspim.com