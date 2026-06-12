코람코, 강남역 인근 1조원 규모 오피스 개발 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연면적 약 2만평 규모, 오는 2031년 준공 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코람코자산신탁은 서울 강남업무지구(GBD) 내 강남역 인근에서 총사업비 약 1조원 규모의 프라임오피스 개발사업 '강남역 L프로젝트'를 추진한다고 12일 밝혔다.

L프로젝트는 서울 서초구 서초동 1323번지 일원 서초로 지구단위계획 특별계획2구역에 들어선다. 대상 구역면적은 약 5300여㎡(약 1600여평)이며, 연면적은 약 2만평이다. 코람코는 이 부지를 지하 6층~지상 23층 규모의 업무·상업 복합시설로 개발할 계획이다. 준공 목표 시점은 2031년이다.

사업지가 위치한 강남역 일대는 테헤란로 업무축과 강남대로 상권이 교차하는 지역이다. 서초로 일대에서는 지구단위계획과 경부간선도로 지하화 등 주변 개발계획이 추진되고 있다.

코람코자산신탁 로고. [사진=코람코자산신탁]

코람코는 L프로젝트를 대형 임차기업 수요에 대응하는 신축 오피스로 조성할 계획이다. 건축계획안에 따르면 기준층 전용면적은 약 500평, 층고는 4.5m, 천정고는 3m 수준이다. 대형 로비와 어메니티 공간, 약 390대 규모의 주차시설도 계획에 포함됐다.

코람코 리서치&전략실 분석에 따르면 GBD 내 연면적 1만5000평 이상 프라임오피스는 약 20개다. 이 가운데 펀드·리츠 등을 통해 거래 가능한 자산은 6개 수준으로 집계됐다. 기준층 전용면적 450평 이상을 제공할 수 있는 대형 오피스도 제한적인 것으로 분석됐다.

사업은 서울시 사전협상제도를 활용해 추진된다. 해당 부지는 서초로 지구단위계획상 사전협상을 통해 세부 개발계획을 정하도록 지정된 구역이다. 코람코는 업무시설 중심의 고밀도 개발을 위해 용도지역 상향, 공공기여, 건축계획 등에 관한 절차를 진행할 예정이다.

이번 사업은 SK디앤디와 공동투자 및 협업 방식으로 추진된다. SK디앤디는 서울 주요 업무지구에서 약 22만평 이상의 신규 오피스를 공급한 종합 디벨로퍼다.

코람코는 케이스퀘어 강남1과 강남2에서 개발, 운용, 매각 과정을 수행했다. 여의도 TP타워와 케이스퀘어 데이터센터 가산을 통해 대형 오피스와 데이터센터 개발 사업도 진행했다.

코람코는 최근 프라임오피스 매입·관리, 데이터센터 개발, 물류센터 투자, 기업 보유 부동산 유동화 등 부동산 섹터에서 사업 범위를 넓히고 있다. 코람코에 따르면 운용자산 규모는 약 56조원이다.

이상헌 코람코자산신탁 가치투자부문장은 "강남역 인근은 기업 선호도가 높은 업무지역이지만 대형 신축 프라임오피스 공급은 제한적인 권역"이라며 "관련 인허가와 개발 절차를 추진하고 시장의 임차 수요와 지역의 공공성 요구를 반영해 업무시설로 조성하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com