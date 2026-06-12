수은, 베트남·체코 등 원전사업 금융지원

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K-금융 패키지로 해외 수주 경쟁력 강화

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 해외 원전 수출 확대를 위한 정책금융 라운드테이블을 개최했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 서울 여의도 본점에서 열린 행사에는 한국전력공사, 한국수력원자력 등 원전 공기업과 두산에너빌리티, 현대건설, 삼성물산, 대우건설 등 설계·조달·시공(EPC) 기업들이 참석했다.

[사진= 수출입은행]

수은은 베트남, 체코, 불가리아, 폴란드 등에서 추진 중인 대형 원전 사업에 'K-금융 패키지'를 신속히 수립하기로 했다. 발주처의 수요에 맞춘 재원 조달 방안을 미리 마련할 계획이다.

정부가 최근 발표한 'K-원전 원팀 수출체계 효율화 방안'에 따른 것이다. 기존의 분산된 수주 구조를 정부 주도의 일원화된 체제로 개편해 해외 발주국과의 협상력을 높이고 국가적 수주 역량을 결집하는 것이 목표다.

수은은 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 금융지원 경험을 바탕으로 국내 기업들에게 맞춤형 금융 솔루션을 제공한다. 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 분야 선점과 핵심 기자재 수출 지원, 중소·중견 협력사에 대한 상생 금융도 함께 추진한다.

romeok@newspim.com