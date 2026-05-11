한국수출입은행, 대상과 생계지원 사업 '그냥드림' 사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행은 11일 대상과 '그냥드림' 사업 참여를 밝혔다.
- 수은은 2억원 기부로 꾸러미 구성에 나서고 대상은 3억5000만원 상당 식품을 기부한다.
- 취약계층 생계 지원을 위한 매칭기부 모델을 도입했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 K-푸드 고객기업인 대상㈜와 함께 '그냥드림' 사업에 참여한다고 11일 밝혔다.
수은은 생필품과 먹거리가 담긴 꾸러미 구성에 2억원을 기부하고, 대상은 3억 5000만원 상당의 김치, 국탕류, 반찬, 간식 등을 기부해 취약계층에 필요한 꾸러미를 전달한다.
'그냥드림' 사업은 경제적으로 어려운 이들을 위한 생계 지원 사업으로, 수은은 고객 기업과 함께 재원을 마련하는 매칭기부형 모델을 도입했다.
수은 관계자는 "지난 5년간 K-푸드 수출을 위해 매년 2조원 이상의 자금을 지원하고 있다"며 "K-푸드 대표 기업과 함께 어려운 이웃을 돕는 일에 참여하게 되어 뜻깊다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com