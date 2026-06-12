삼성증권, 연금·ISA 고객 절세 이벤트 진행

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오는 7월 31일까지 순입금·서비스 체험 고객 대상

유전자 검사 키트·순금 1돈 경품 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 연금저축 및 중개형 ISA 계좌 고객을 대상으로 '내일의 나를 위한 건강X절세 종합검진 이벤트'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금저축과 ISA 계좌 관련 서비스를 삼성증권 모바일앱 엠팝(mPOP)과 모니모에서 이용할 수 있도록 마련됐다. 이벤트는 순입금 고객 대상 이벤트와 서비스 체험형 이벤트로 나뉜다.

순입금 고객 대상 이벤트인 '맑음 이벤트'는 연금저축 또는 중개형 ISA 계좌에 100만원 이상 순입금한 고객을 대상으로 진행된다. 삼성증권은 이벤트 신청자 중 연금저축 고객 100명과 중개형 ISA 고객 100명 등 총 200명을 추첨해 유전자 검사 키트를 제공한다.

[사진=삼성증권]

서비스 체험형 이벤트인 '내일의 가치 황금 이벤트'도 함께 진행된다. 연금저축 및 중개형 ISA 계좌에 100만원 이상 순입금한 고객이 엠팝 또는 모니모에서 지정 서비스를 경험하면 참여할 수 있다.

연금저축 고객은 엠팝의 '연금홈'과 모니모의 '마이연금' 화면을 체험하면 된다. 중개형 ISA 고객은 엠팝의 'ISA고수Pick'과 'ISA 혜택 모아보기' 서비스를 체험하면 된다.

각 서비스 화면에서 3분 이상 체류한 고객을 대상으로 서비스별 1명씩 추첨해 총 4명에게 순금 1돈을 제공한다.

삼성증권 관계자는 "연금저축과 중개형 ISA 관련 서비스를 고객이 보다 쉽게 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객 관점의 자산관리 서비스와 콘텐츠를 확대할 계획"이라고 말했다.

이벤트 관련 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 엠팝에서 확인할 수 있다. 삼성증권 패밀리 센터를 통해서도 문의할 수 있다.

dconnect@newspim.com