NH농협카드, '올바른OIL' 등 주유카드 2종 대상 캐시백 프로모션

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 이달 11일부터 내달 31일까지 '3차 주유비 캐시백 프로모션'을 실시한다고 밝혔다.

이번 행사는 NH농협카드의 주유 특화 상품인 '올바른OIL&PASS카드'와 '올바른OIL' 개인 신용카드 고객을 대상으로 적용된다. 단 체크·비씨·선불·기프트·기업카드는 대상에서 제외된다.

대상 카드로 전국 주유소와 농협주유소, 농협유류판매소에서 건당 3만원 이상 결제하면 리터당 50원의 캐시백을 받을 수 있다. 인당 최대 한도는 1만 원(월 5000원)이며, 이벤트 페이지에서 기간 내 1회 응모 시 전체 기간에 적용된다. 혜택은 이달 1일 결제분부터 소급 적용될 예정이다.

[사진=NH농협카드]

이번 프로모션은 카드가 기본으로 제공하는 할인 혜택과 중복 적용이 가능하다. '올바른OIL&PASS카드'는 전월 실적 기준 월 최대 3만원까지 5% 청구할인을 제공하며, '올바른OIL카드'는 GS칼텍스 및 농협주유소 이용 시 전월 실적에 따라 리터당 최대 150원(월 한도 4만원)을 청구할인한다. 두 혜택이 중복되면 리터당 최대 200원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

아울러 고객들의 가입 부담을 완화하기 위 해당 주유 특화 카드 2종을 온라인 채널로 신규 발급하거나 휴면 고객이 발급하는 경우 연회비를 전액 캐시백하는 이벤트를 병행한다. 다만 카드 발급 후 다음 달 말까지 10만원 이상 결제해야 조건을 충족한다.

NH농협카드 관계자는 "고유가와 물가 상승 상황에서 고객의 주유비 지출 부담을 경감하기 위해 3차 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 고객들 실생활에 도움을 줄 수 있는 서비스를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com