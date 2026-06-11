NH농협카드, 제1차 농축협카드 운영위원회 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 10일 농축협카드 운영위원회를 열었다
- 회의에서 카드사업 현황·올바른 이음카드 출시 등 현안을 논의했다
- 이정환 사장은 현장 소통 강화와 맞춤형 지원 지속을 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드는 지난 10일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 전국 농·축협과의 협력 강화와 카드 사업 활성화를 위한 '2026년 제1차 농축협카드 운영위원회'를 개최했다고 11일 밝혔다.
농축협카드 운영위원회는 NH농협카드와 전국 농·축협 간의 협력 체계를 다지고, 카드 사업 관련 현장의 요구사항을 경영 전략에 반영하기 위해 마련된 정례 회의체다.
이날 회의에는 전국 농·축협 조합장으로 구성된 위원 15명과 이정환 사장을 포함한 NH농협카드 임직원들이 참석했다.
이번 위원회에서는 ▲농축협 카드사업의 현황 보고 ▲농업인 특화 신상품인 '올바른 이음카드' 출시 ▲'2026년 제1차 업무협의회' 건의사항 검토 등 주요 현안이 다뤄졌다. 참석자들은 지역 현장의 건의사항을 바탕으로 카드 사업 활성화 방안과 지역 경제 지원책을 논의했다.
NH농협카드 이정환 사장은 "농축협 카드사업의 성장은 농업인 복지와 지역사회 발전으로 연결되는 만큼 현장과의 소통이 중요하다"며 "이번에 출시한 '올바른 이음카드'를 비롯해 향후에도 농축협과 시너지를 낼 수 있는 맞춤형 서비스와 지원을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com